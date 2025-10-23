23 de outubro de 2025
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
NA CADEIA

Homem é preso após esfaquear irmã no Leporace

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Arquivo/GCN
A vítima foi atendida por uma equipe do Samu
Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso no começo da noite desta quinta-feira, 23, após esfaquear a própria irmã em uma casa na avenida Ivete Vargas, no Parque Vicente Leporace, em Franca.

O caso aconteceu por volta das 17h. Os irmãos moram em duas casas no mesmo terreno e, por motivos a serem esclarecidos, começaram a discutir.

O homem chegou a bater no portão várias vezes. Dentro da casa, a irmã estava com sua companheira e uma amiga. A discussão foi parar na calçada.

Nesse momento, armado com uma faca, o agressor passou a correr atrás da irmã e desferiu dois golpes que atingiram o ombro e o braço da vítima.

A mulher conseguiu pedir ajuda. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a Polícia Militar foram acionados. O homem foi preso em flagrante e a irmã, encaminhada para a Santa Casa.

O agressor precisou passar por atendimento médico antes de ser levado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde foi preso pelo crime de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha.

Ele foi encaminhado para a Cadeia Pública do Jardim Guanabara.

