Homem é preso após esfaquear irmã no Leporace

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso no começo da noite desta quinta-feira, 23, após esfaquear a própria irmã em uma casa na avenida Ivete Vargas, no Parque Vicente Leporace, em Franca.
O caso aconteceu por volta das 17h. Os irmãos moram em duas casas no mesmo terreno e, por motivos a serem esclarecidos, começaram a discutir.
O homem chegou a bater no portão várias vezes. Dentro da casa, a irmã estava com sua companheira e uma amiga. A discussão foi parar na calçada.
Nesse momento, armado com uma faca, o agressor passou a correr atrás da irmã e desferiu dois golpes que atingiram o ombro e o braço da vítima.
A mulher conseguiu pedir ajuda. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a Polícia Militar foram acionados. O homem foi preso em flagrante e a irmã, encaminhada para a Santa Casa.
O agressor precisou passar por atendimento médico antes de ser levado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde foi preso pelo crime de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha.
Ele foi encaminhado para a Cadeia Pública do Jardim Guanabara.
