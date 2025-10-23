Franca registra 1º caso de intoxicação por metanol

A Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Franca, em parceria com a Vigilância Sanitária Municipal, realizou nesta quinta-feira, 23, uma operação para fiscalizar bares e estabelecimentos suspeitos de vender bebidas alcoólicas adulteradas. A ação foi motivada pela notificação de um caso de intoxicação por metanol na cidade, registrado em 8 de outubro.

Segundo a Polícia Civil, equipes vistoriaram o Bar do Pernambuco, no Jardim Santa Efigênia, e a Mercearia Paula, no Jardim Redentor.

De acordo com a Vigilância Sanitária, a vítima, identificada como C.C.B., precisou de atendimento médico e exames laboratoriais apontaram a presença da substância tóxica em seu sangue, com concentração de 2,07 mg/dL.