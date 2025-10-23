Franca registra 1º caso de intoxicação por metanol

A Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Franca, em parceria com a Vigilância Sanitária Municipal, realizou nesta quinta-feira, 23, uma operação para fiscalizar bares e estabelecimentos suspeitos de vender bebidas alcoólicas adulteradas. A ação foi motivada pela notificação de um caso de intoxicação por metanol na cidade, registrado em 8 de outubro.
Segundo a Polícia Civil, equipes vistoriaram o Bar do Pernambuco, no Jardim Santa Efigênia, e a Mercearia Paula, no Jardim Redentor.
De acordo com a Vigilância Sanitária, a vítima, identificada como C.C.B., precisou de atendimento médico e exames laboratoriais apontaram a presença da substância tóxica em seu sangue, com concentração de 2,07 mg/dL.
A vítima relatou ter consumido bebidas nos dois estabelecimentos no dia em que passou mal.
Durante a fiscalização no Bar do Pernambuco, foram encontradas irregularidades administrativas, como funcionamento sem licença e comercialização de produtos fora dos padrões sanitários.
No local, os agentes apreenderam 24 garrafas PET de dois litros, seis garrafas de "Corote" e duas garrafas de um litro com bebidas alcoólicas, além de amostras enviadas para perícia.
Já na Mercearia Paula, os fiscais constataram que o local também funcionava sem licença e vendia produtos clandestinos. Foram apreendidas oito garrafas PET de dois litros de “Cachaça de Engenho” e 23 garrafas de “Corote”. Parte das bebidas foi encaminhada para análise laboratorial.
Os proprietários dos estabelecimentos, identificados como J.S.S. e E.M.P., são investigados pelos crimes de falsificação, corrupção ou adulteração de produto destinado a fins medicinais ou terapêuticos — infração prevista no artigo 272 do Código Penal, que prevê pena de 4 a 8 anos de prisão.
A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar os crimes contra a saúde pública.
A defesa dos suspeitos não foi localizada pela reportagem.
