Suspeito de execução é identificado, e áudio de ameaças viraliza

Um suposto áudio do empresário Pedro Júnior Batista Campos, que foi executado em Miguelópolis na noite dessa quarta-feira, 22, circula nas redes sociais. Na gravação, o empresário ameaça outra pessoa de morte.

O portal GCN/Sampi teve acesso ao áudio e à nota divulgada pela defesa do suspeito de atirar em Pedro. O atirador foi identificado na manhã desta quinta-feira, 23, como Marcus Vinicius Sacardo. Em nota, a defesa informou que ele pretende se apresentar espontaneamente às autoridades policiais. "Ele está à disposição para colaborar com a investigação e confia no trabalho da Polícia Civil de Miguelópolis".

"A defesa também pede a apuração dos fatos que, segundo ele, ocorreram nos últimos dias, como grave ameaça por áudios de WhatsApp e um disparo de arma de fogo praticado pela vítima, Pedro, contra a casa dele e de sua mãe no dia 19 de outubro de 2025, tendo a Polícia Militar sido acionada pelo 190. Em relação aos fatos, ele irá se manifestar apenas perante a autoridade policial e, se necessário, em juízo", completou a nota da defesa de Marcus.