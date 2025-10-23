Suspeito de execução é identificado, e áudio de ameaças viraliza

Um suposto áudio do empresário Pedro Júnior Batista Campos, que foi executado em Miguelópolis na noite dessa quarta-feira, 22, circula nas redes sociais. Na gravação, o empresário ameaça outra pessoa de morte.
O portal GCN/Sampi teve acesso ao áudio e à nota divulgada pela defesa do suspeito de atirar em Pedro. O atirador foi identificado na manhã desta quinta-feira, 23, como Marcus Vinicius Sacardo. Em nota, a defesa informou que ele pretende se apresentar espontaneamente às autoridades policiais. "Ele está à disposição para colaborar com a investigação e confia no trabalho da Polícia Civil de Miguelópolis".
"A defesa também pede a apuração dos fatos que, segundo ele, ocorreram nos últimos dias, como grave ameaça por áudios de WhatsApp e um disparo de arma de fogo praticado pela vítima, Pedro, contra a casa dele e de sua mãe no dia 19 de outubro de 2025, tendo a Polícia Militar sido acionada pelo 190. Em relação aos fatos, ele irá se manifestar apenas perante a autoridade policial e, se necessário, em juízo", completou a nota da defesa de Marcus.
O áudio referido seria de Pedro, que ameaçava o suspeito de morte após ter ido em sua casa e encontrado somente sua mãe no local. Confira a transcrição:
“Vou te achar hoje, eu vou te mandar para o inferno. Você vai ver se eu não vou dar um tiro na sua cara, des*****. Eu não vou pôr ninguém no meio não, é eu que vou resolver, vaga*****. Você vai ver se eu não vou fazer uma des***** na minha vida e na sua. Eu vou te achar nem que for no inferno, filho de uma égua, filho de uma p***, filho da des*****. Eu vou matar você e vou preso, mas eu vou te matar, filho de uma égua. Você vai ver, vaga*****”, disse o áudio.
Relembre o caso
O empresário Pedro Júnior Batista Campos, dono do restaurante Sunset, em Miguelópolis, foi morto a tiros na noite dessa quarta-feira, na avenida Leopoldo Carlos de Oliveira, na região central da cidade. Testemunhas relataram que ele discutiu com o autor dos disparos, que estava bebendo em um bar nas proximidades. Dias antes, os dois já teriam se desentendido.
Após ser atingido, Pedro foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado ao hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos.
A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia técnica e iniciou buscas pelo suspeito, que fugiu logo após o crime. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Franca, e a investigação segue sob responsabilidade da Polícia Civil de Miguelópolis.
