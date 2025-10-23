'Difícil descrever', diz Estêvão sobre primeiro gol na Champions

O meia-atacante francano Estêvão Willian vem fazendo um caminho inverso da maioria dos brasileiros que se transferem para grandes clubes do futebol mundial. Muitos levam algum tempo para se adaptar, mas Estêvão se encaixou no time do técnico Enzo Maresca desde a chegada e já é um dos queridinhos do clube londrino.

A prova da boa fase foi comprovada na vitória do Chelsea sobre o Ajax, por 5 a 1, nesta quarta-feira, 22. Estêvão sofreu o pênalti, ele mesmo bateu e anotou seu primeiro gol na Champions League.

Usando sua conta nas redes sociais, o jovem craque de 18 anos compartilhou sua felicidade. “Difícil descrever o que sinto com meu primeiro gol na Champions, um momento que sempre sonhei”.