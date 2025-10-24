Mulher sofre segundo infarto e aguarda vaga em hospital de Franca

A família de Marilane Barbosa da Silva, de 45 anos, vive dias de apreensão em Franca à espera de uma vaga para internação na Santa Casa. De acordo com os parentes, Marilane sofreu um infarto no domingo, 19, foi socorrida até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita, onde está, até esta sexta-feira, 24, à espera de transferência para um hospital da rede pública.

Segundo o sobrinho Vinícius César, de 29 anos, a tia criou os sobrinhos desde pequenos e sempre trabalhou para sustentar a família. “Ela teve o segundo infarto agora. Ela tem uma menininha de 8 anos, que mora com ela, só as duas. A gente não tem condição de pagar um plano de saúde. A gente queria pelo menos uma resposta da administração, porque já faz três dias que estamos esperando essa vaga aí”, desabafou, na quinta-feira.

Vinícius contou ainda que a filha de Marilane está abalada com a situação. “A menina é muito novinha, está desesperada. Chega em casa, não vê a mãe. Ela fica com os tios, na minha casa também, mas é muito difícil.”