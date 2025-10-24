Franca disputa finais estaduais dos Jogos da Melhor Idade

Com uma delegação formada por 50 pessoas entre atletas e dirigentes, Franca embarca nesta sexta-feira, 24, rumo a São João da Boa Vista para disputar as finais dos Jomi (Jogos da Melhor Idade) 2025. O evento, promovido pela Secretaria Estadual de Esportes, reunirá cerca de 2,8 mil competidores de 198 municípios paulistas até a terça-feira, 28.
A competição chega à 27ª edição com o objetivo de incentivar a prática esportiva e o convívio social entre pessoas com 60 anos ou mais. Ao todo, serão disputadas 15 modalidades: atletismo, basquete 3x3, bocha, buraco, coreografia, damas, dança de salão, dominó, malha, natação, tênis, tênis de mesa, truco, voleibol adaptado e xadrez.
Nessa quinta-feira, 23, ocorreu o Congresso Técnico on-line, que definiu os primeiros confrontos. A cerimônia oficial de abertura está marcada para sexta-feira, às 17h, no Ginásio Nildes Fontão de Souza, em São João da Boa Vista. Logo em seguida, às 18h30, haverá a apresentação das coreografias, com a participação das delegações concorrentes - incluindo a equipe de Franca.
A comitiva francana competirá em atletismo, basquete 3x3 feminino e masculino (categoria A), damas masculino, dança de salão (categorias A e C), natação masculina e feminina, tênis de mesa feminino (categoria B), tênis masculino em duplas (categoria A), vôlei masculino (categoria A) e xadrez masculino.
Nas disputas individuais, Franca será representada na natação por Ismael Alonso Gomes, Antônio de Pádua Avelar, Ivalda Aparecida Sampaio Gomes, Donizete Leandro e Marcos Reginaldo de Souza Silva. Já no atletismo, competem Nelson Kazuo Obara, Silma Aparecida dos Reis e Maria Aparecida Silva Carvalho.
O Jomi é considerado o maior evento esportivo voltado à terceira idade do Estado e celebra, além da competição, a vitalidade e o espírito de integração entre os participantes.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.