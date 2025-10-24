Franca disputa finais estaduais dos Jogos da Melhor Idade

Com uma delegação formada por 50 pessoas entre atletas e dirigentes, Franca embarca nesta sexta-feira, 24, rumo a São João da Boa Vista para disputar as finais dos Jomi (Jogos da Melhor Idade) 2025. O evento, promovido pela Secretaria Estadual de Esportes, reunirá cerca de 2,8 mil competidores de 198 municípios paulistas até a terça-feira, 28.

A competição chega à 27ª edição com o objetivo de incentivar a prática esportiva e o convívio social entre pessoas com 60 anos ou mais. Ao todo, serão disputadas 15 modalidades: atletismo, basquete 3x3, bocha, buraco, coreografia, damas, dança de salão, dominó, malha, natação, tênis, tênis de mesa, truco, voleibol adaptado e xadrez.

Nessa quinta-feira, 23, ocorreu o Congresso Técnico on-line, que definiu os primeiros confrontos. A cerimônia oficial de abertura está marcada para sexta-feira, às 17h, no Ginásio Nildes Fontão de Souza, em São João da Boa Vista. Logo em seguida, às 18h30, haverá a apresentação das coreografias, com a participação das delegações concorrentes - incluindo a equipe de Franca.