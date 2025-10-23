Uma cidade chamada Grupo Santa Casa de Franca

Maior complexo hospitalar da região de Franca, o Grupo Santa Casa de Franca reúne a Santa Casa, o Hospital do Coração e o Hospital do Câncer, formando um polo de referência em saúde para mais de 1 milhão de habitantes da DRS VIII.
O complexo é responsável por cerca de 80% de todos os atendimentos de alta complexidade da região, o que representa 20% dos atendimentos de alta complexidade do interior paulista e 2% de todo o Estado de São Paulo — números que evidenciam sua importância e alcance no sistema público de saúde.
O Grupo Santa Casa de Franca é composto por:
- 3 hospitais integrados
- 345 leitos SUS em funcionamento
- Mais de 21 cidades diretamente assistidas, com abrangência regional que alcança quase 60 municípios
Um dos maiores grupos hospitalares filantrópicos do Estado de São Paulo, sendo referência regional em urgência e emergência, além de atendimentos de média e alta complexidade.
O Grupo reúne três hospitais próprios — o Hospital Geral (Santa Casa), o Hospital do Coração (Unidade Coronariana) e o Hospital do Câncer (Unidade Oncológica) — além de um moderno Centro de Reabilitação com atendimento multiprofissional, todos localizados na cidade de Franca/SP.
Com uma estrutura que cresce e se diversifica a cada ano, o Grupo funciona como uma verdadeira “cidade da saúde”, reunindo dezenas de especialidades, centros de diagnóstico, serviços ambulatoriais, ensino, pesquisa e assistência hospitalar.
Hospital do Câncer de Franca, unidade oncológica do Grupo Santa Casa de Franca
Unidade Coronariana Octávio Quércia do Grupo Santa Casa de Franca
Hospital do Rim: mais um marco na expansão
Entre seus serviços, destaca-se o setor de hemodiálise, que em breve ganhará uma nova e moderna unidade: o Hospital do Rim.
O projeto, com investimento de R$ 14 milhões, será anexo ao Hospital do Câncer e ao Hospital do Coração, ampliando ainda mais o complexo médico da instituição.
Com 1.330 m² de área construída, a nova unidade vai dobrar a capacidade de atendimento em hemodiálise, passando dos atuais 43 para 80 pontos de diálise, e contará com equipamentos de última geração, além de leitos de recuperação para pacientes que apresentem instabilidade após o procedimento.
Gestão e atuação como OSS
Além das unidades hospitalares, de reabilitação e hemodiálise, o Grupo Santa Casa também atua como Organização Social de Saúde (OSS) — modelo de gestão em que entidades sem fins lucrativos administram serviços públicos de saúde em parceria com o Governo do Estado.
Nessa função, o Grupo é responsável pela administração dos Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) das cidades de Franca, Casa Branca, Campinas, Avaré, São Carlos e Ribeirão Preto — unidades que oferecem consultas, exames e pequenos procedimentos em diversas especialidades médicas.
Reconhecimento e compromisso com a excelência
Com mais de um século de história, a instituição acumula importantes reconhecimentos:
- Acreditação ONA Nível 2 para os Hospitais Geral, Coração, Câncer e AME Campinas
- Acreditação ONA Nível 3 para a Clínica Multidisciplinar
- Prêmio Internacional Angels Award – Categoria Diamond, pelo desempenho no atendimento a pacientes com AVC
- Certificações Ouro em Qualidade e Excelência pelo Banco de Leite Humano
- Reconhecimento como Hospital de Ensino desde 2014, em parceria com o Uni-FACEF e a Unifran
Visão de futuro
O Grupo também possui um Plano Diretor estruturado, que prevê a criação de um Complexo Hospitalar Integrado com capacidade para 400 leitos, unificando as três unidades hospitalares em um único espaço.
O objetivo é otimizar recursos, logística e garantir ainda mais conforto e qualidade no atendimento à população.
Guiado por uma gestão baseada em inovação, responsabilidade social e excelência, o Grupo Santa Casa de Franca segue firme em sua missão: cuidar de vidas com compromisso e humanidade.
Grupo Santa Casa de Franca. Rumo aos 130 anos de história!
