Uma cidade chamada Grupo Santa Casa de Franca

Maior complexo hospitalar da região de Franca, o Grupo Santa Casa de Franca reúne a Santa Casa, o Hospital do Coração e o Hospital do Câncer, formando um polo de referência em saúde para mais de 1 milhão de habitantes da DRS VIII.

O complexo é responsável por cerca de 80% de todos os atendimentos de alta complexidade da região, o que representa 20% dos atendimentos de alta complexidade do interior paulista e 2% de todo o Estado de São Paulo — números que evidenciam sua importância e alcance no sistema público de saúde.

O Grupo Santa Casa de Franca é composto por:

3 hospitais integrados

345 leitos SUS em funcionamento

Mais de 21 cidades diretamente assistidas, com abrangência regional que alcança quase 60 municípios

Um dos maiores grupos hospitalares filantrópicos do Estado de São Paulo, sendo referência regional em urgência e emergência, além de atendimentos de média e alta complexidade.

O Grupo reúne três hospitais próprios — o Hospital Geral (Santa Casa), o Hospital do Coração (Unidade Coronariana) e o Hospital do Câncer (Unidade Oncológica) — além de um moderno Centro de Reabilitação com atendimento multiprofissional, todos localizados na cidade de Franca/SP.

Com uma estrutura que cresce e se diversifica a cada ano, o Grupo funciona como uma verdadeira “cidade da saúde”, reunindo dezenas de especialidades, centros de diagnóstico, serviços ambulatoriais, ensino, pesquisa e assistência hospitalar.



Hospital do Câncer de Franca, unidade oncológica do Grupo Santa Casa de Franca



Unidade Coronariana Octávio Quércia do Grupo Santa Casa de Franca

Hospital do Rim: mais um marco na expansão

Entre seus serviços, destaca-se o setor de hemodiálise, que em breve ganhará uma nova e moderna unidade: o Hospital do Rim.

O projeto, com investimento de R$ 14 milhões, será anexo ao Hospital do Câncer e ao Hospital do Coração, ampliando ainda mais o complexo médico da instituição.

Com 1.330 m² de área construída, a nova unidade vai dobrar a capacidade de atendimento em hemodiálise, passando dos atuais 43 para 80 pontos de diálise, e contará com equipamentos de última geração, além de leitos de recuperação para pacientes que apresentem instabilidade após o procedimento.

Gestão e atuação como OSS

Além das unidades hospitalares, de reabilitação e hemodiálise, o Grupo Santa Casa também atua como Organização Social de Saúde (OSS) — modelo de gestão em que entidades sem fins lucrativos administram serviços públicos de saúde em parceria com o Governo do Estado.

Nessa função, o Grupo é responsável pela administração dos Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) das cidades de Franca, Casa Branca, Campinas, Avaré, São Carlos e Ribeirão Preto — unidades que oferecem consultas, exames e pequenos procedimentos em diversas especialidades médicas.

Reconhecimento e compromisso com a excelência

Com mais de um século de história, a instituição acumula importantes reconhecimentos:

Acreditação ONA Nível 2 para os Hospitais Geral, Coração, Câncer e AME Campinas

Acreditação ONA Nível 3 para a Clínica Multidisciplinar

Prêmio Internacional Angels Award – Categoria Diamond, pelo desempenho no atendimento a pacientes com AVC

Certificações Ouro em Qualidade e Excelência pelo Banco de Leite Humano

Reconhecimento como Hospital de Ensino desde 2014, em parceria com o Uni-FACEF e a Unifran

Visão de futuro

O Grupo também possui um Plano Diretor estruturado, que prevê a criação de um Complexo Hospitalar Integrado com capacidade para 400 leitos, unificando as três unidades hospitalares em um único espaço.

O objetivo é otimizar recursos, logística e garantir ainda mais conforto e qualidade no atendimento à população.

Guiado por uma gestão baseada em inovação, responsabilidade social e excelência, o Grupo Santa Casa de Franca segue firme em sua missão: cuidar de vidas com compromisso e humanidade.

Grupo Santa Casa de Franca. Rumo aos 130 anos de história!