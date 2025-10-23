Leilão tem 'apê' por R$ 84 mil e casa por R$ 102 mil em Franca

A Caixa Econômica Federal está promovendo um leilão de imóveis em Franca, com casas e apartamentos ofertados por valores iniciais bem abaixo dos preços de mercado.

Entre as oportunidades, destaca-se um apartamento no Condomínio Franca Garden, localizado na avenida Santa Cruz, com lance inicial de R$ 94 mil. O imóvel possui dois dormitórios, sala integrada à cozinha, banheiro e uma vaga de garagem. Segundo apuração do GCN/Sampi, imóveis semelhantes no mesmo condomínio são vendidos na faixa de R$ 190 mil.

Outra opção é um apartamento no Condomínio Jesuíta, no bairro Chácara São Paulo, com valor inicial de R$ 84 mil.