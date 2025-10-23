Leilão tem 'apê' por R$ 84 mil e casa por R$ 102 mil em Franca

A Caixa Econômica Federal está promovendo um leilão de imóveis em Franca, com casas e apartamentos ofertados por valores iniciais bem abaixo dos preços de mercado.
Entre as oportunidades, destaca-se um apartamento no Condomínio Franca Garden, localizado na avenida Santa Cruz, com lance inicial de R$ 94 mil. O imóvel possui dois dormitórios, sala integrada à cozinha, banheiro e uma vaga de garagem. Segundo apuração do GCN/Sampi, imóveis semelhantes no mesmo condomínio são vendidos na faixa de R$ 190 mil.
Outra opção é um apartamento no Condomínio Jesuíta, no bairro Chácara São Paulo, com valor inicial de R$ 84 mil.
Também há uma casa no Residencial Vida Nova Franca (Pacaembu), com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem, cujo lance mínimo é de R$ 102 mil.
O leilão inclui ainda imóveis localizados nos bairros São Sebastião, Residencial São João Batista, Vila São Sebastião, Colina do Espraiado e Aeroporto III.
A Caixa reforça que os interessados devem verificar previamente as condições de cada imóvel, incluindo possíveis débitos, pendências judiciais ou ocupações, sendo o comprador responsável por eventuais encargos após a arrematação.
Como funciona?
A Caixa vende os imóveis retomados em cinco modalidades:
1 - Primeiro Leilão - Normalmente colocado à venda pelo valor de avaliação - Comprador paga 5% de comissão ao leiloeiro, assume os débitos de condomínio e IPTU do imóvel.
2 - Segundo Leilão - Normalmente pelo valor da dívida do antigo mutuário - Comprador paga 5% de comissão ao leiloeiro, assume os débitos de condomínio e IPTU do imóvel.
3 - Licitação Aberta - Seria o terceiro leilão - Comprador paga 5% de comissão ao leiloeiro e assume o IPTU, o valor de condomínio limitado a 10% do valor de avaliação do imóvel, o restante fica com a Caixa. Exemplo: Imóvel avaliado em R$ 100 mil, dívida de condomínio R$ 15 mil - Comprador pagará R$ 10 mil e Caixa R$ 5 mil.
4 - Venda Online - A venda do imóvel é realizada dentro do site da Caixa com um cronômetro regressivo. Ao final a maior proposta leva, não precisa pagar comissão ao leiloeiro, Caixa assume os débitos de condomínio e IPTU o que for com valor superior a R$ 1.000,00, se for inferior o comprador assume.
5 - Venda Direta Online - A venda do imóvel é realizada dentro do site da Caixa para o primeiro que realizar a proposta de compra, não precisa pagar comissão ao leiloeiro, Caixa assume os débitos de condomínio e IPTU o que for com valor superior a R$ 1.000,00, se for inferior o comprador assume.
Nos leilões, Venda online e Venda direta, alguns imóveis podem aceitar financiamento com entrada a partir de 5% e financiamento em até 35 anos, na licitação é somente à vista.
Interessados em saber mais informações sobre como participar e detalhes sobre as condições dos imóveis e compra, deve acessar o site da Caixa – clicando aqui. No site, o interessado selecionará a cidade e tipo de modalide do leilão, após essa parte ele visualiará os imovéis em aberto. Na mesma página, está disponívelo edital com as informações sobre o processo.
