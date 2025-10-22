Cabeleireira é presa suspeita de vender canetas emagrecedoras

Uma cabeleireira foi presa em flagrante nessa terça-feira, 21, em Jaboticabal, suspeita de vender, de forma ilegal, canetas emagrecedoras dentro do próprio salão de beleza. Além da venda irregular do medicamento, o local também funcionava sem alvará.
Segundo a Polícia Civil, Laís Samara Alonso comercializava produtos como Ozempic e Mounjaro — medicamentos utilizados para o tratamento de diabetes e conhecidos pelo efeito de perda de peso — sem autorização da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).
Segundo a EPTV, durante a operação, os policiais apreenderam 14 canetas já prontas para entrega, além de materiais que faziam parte dos kits comercializados com os clientes. O produto era divulgado nas redes sociais da cabeleireira e do salão, com postagens que prometiam "mudança de vida" e exibiam fotos de antes e depois de supostos resultados.
De acordo com a investigação, as canetas eram armazenadas na geladeira da casa de Laís, localizada em frente ao salão. Uma das publicações anunciava o item por dez parcelas de R$ 130, com entregas para todo o Brasil.
A prisão ocorreu após denúncia anônima encaminhada ao Setor de Investigações da Polícia Civil. Segundo o delegado Oswaldo José da Silva, os produtos não tinham nota fiscal nem comprovação de origem, e a suspeita é de que a cabeleireira importava as canetas de forma clandestina. A Vigilância Sanitária também esteve no local durante a apreensão.
Laís foi encaminhada para a Cadeia de Pradópolis (SP) e deve passar por audiência de custódia. Ela responderá por crime contra a saúde pública.
A defesa da mulher disse que se pronunciará futuramente sobre as denúncias.
