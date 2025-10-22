Cabeleireira é presa suspeita de vender canetas emagrecedoras

Uma cabeleireira foi presa em flagrante nessa terça-feira, 21, em Jaboticabal, suspeita de vender, de forma ilegal, canetas emagrecedoras dentro do próprio salão de beleza. Além da venda irregular do medicamento, o local também funcionava sem alvará.

Segundo a Polícia Civil, Laís Samara Alonso comercializava produtos como Ozempic e Mounjaro — medicamentos utilizados para o tratamento de diabetes e conhecidos pelo efeito de perda de peso — sem autorização da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Segundo a EPTV, durante a operação, os policiais apreenderam 14 canetas já prontas para entrega, além de materiais que faziam parte dos kits comercializados com os clientes. O produto era divulgado nas redes sociais da cabeleireira e do salão, com postagens que prometiam "mudança de vida" e exibiam fotos de antes e depois de supostos resultados.