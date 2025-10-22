Cliente engasgado é salvo por funcionário de padaria em Franca

Um homem se engasgou enquanto almoçava com o filho em uma padaria, na tarde dessa terça-feira, 21, na Padaria Senhor Pão, localizada na avenida São Vicente, em Franca. O cliente foi salvo graças à ação rápida de um funcionário, que aplicou a manobra de Heimlich, pela primeira vez na vida, e conseguiu evitar uma tragédia.

De acordo com as imagens das câmeras de segurança, o homem estava sentado com o filho, durante o almoço, quando se engasgou com um pedaço de carne. O filho, que estava à frente do pai, se levantou desesperado, tentando ajudá-lo.

Uma funcionária próxima percebeu o desespero e gritou pedindo socorro aos colegas.