Cliente engasgado é salvo por funcionário de padaria em Franca

Um homem se engasgou enquanto almoçava com o filho em uma padaria, na tarde dessa terça-feira, 21, na Padaria Senhor Pão, localizada na avenida São Vicente, em Franca. O cliente foi salvo graças à ação rápida de um funcionário, que aplicou a manobra de Heimlich, pela primeira vez na vida, e conseguiu evitar uma tragédia.
De acordo com as imagens das câmeras de segurança, o homem estava sentado com o filho, durante o almoço, quando se engasgou com um pedaço de carne. O filho, que estava à frente do pai, se levantou desesperado, tentando ajudá-lo.
Uma funcionária próxima percebeu o desespero e gritou pedindo socorro aos colegas.
Foi nesse momento que Bruno Izaias, de 38 anos, funcionário da padaria, correu até o cliente e, mesmo sem nunca ter executado a técnica antes, realizou a manobra de Heimlich, conseguindo desobstruir as vias respiratórias do homem.
“Eu estava lá no caixa, o almoço já estava encerrando, por volta de 13h45. Eu explicava uma entrega pro entregador, quando ouvi a Tainá, que trabalha na parte de fora, gritando", disse Bruno. "Na hora que vi, o homem já estava levantando com os braços pra cima. Fui correndo. Nunca tinha feito essa manobra, mas já fiz curso de brigada (de incêndio) e vejo muito vídeo na internet. Deus iluminou, e conseguimos fazer e salvamos ele. Graças a Deus não aconteceu o pior, mas foi por pouco. Deus foi maior”, completou Bruno.
A sequência, que durou aproximadamente 30 segundos, mostra o momento de angústia, desde o início do engasgo até o instante em que o pedaço de carne é expelido.
Apesar do susto, o cliente ficou bem após o ocorrido e não precisou de atendimento médico.
