Cidade limpa é cidade viva: Franca de volta às praças

Uma cidade bem cuidada é uma cidade mais viva. Ruas varridas, praças limpas e áreas verdes conservadas transformam o clima dos bairros, convidam as pessoas a ocuparem novamente os espaços públicos e fortalecem o sentimento de pertencimento e orgulho coletivo.

À frente desse trabalho está a Sempre Franca, empresa responsável pela limpeza urbana do município. Diariamente, suas equipes percorrem ruas, praças e avenidas, garantindo que a cidade permaneça limpa, segura e acolhedora.

Trabalho diário que faz a diferença

A rotina começa cedo, com varrição de vias, coleta domiciliar e de inservíveis, limpeza de feiras livres, roçagem de áreas verdes e manutenção de praças e parques. A empresa também atua no combate aos pontos de descarte irregular, contribuindo para uma cidade mais bonita, funcional e sustentável.

Em casos de poda de árvores, o trabalho da Sempre Franca é complementado pela Secretaria de Meio Ambiente, que mantém cinco equipes em diferentes bairros. Em agosto, os serviços chegaram a regiões como Recanto Elimar, Jardim Líbano, Colina do Espraiado e APP do Paraty, além de escolas municipais e avenidas importantes, como Presidente Vargas, Orlando Dompieri, Dr. Hélio Palermo e Ismael Alonso y Alonso.

Como o cidadão pode participar

A população também faz parte desse esforço coletivo. Solicitações de poda em áreas públicas podem ser feitas pela Central de Atendimento da Prefeitura (de segunda a sexta, das 8h30 às 16h) ou pelo site franca.sp.gov.br/centralonline/login.

Outra opção é entrar em contato com a Coordenadoria de Limpeza Urbana pelos telefones (16) 3711-9440 ou 0800-591-6842.

Mas o jeito mais prático de participar está na palma da mão: o aplicativo Cidade Atende. Disponível para Android e iOS, ele permite acompanhar o dia da coleta, registrar solicitações e agendar o recolhimento de resíduos verdes e inservíveis, como galhos, móveis e eletrodomésticos. Tudo de forma gratuita, rápida e segura - é tecnologia a serviço da limpeza urbana e da participação cidadã.

Aterro de Galhos: destino correto e gratuito

Os resíduos verdes também podem ser levados ao Aterro de Galhos, localizado na Av. Sidney Romeu de Andrade (próximo à pista de aeromodelismo, atrás do Posto Paineirão). O local funciona de segunda a sexta, das 8h às 16h30, e é essencial para evitar acúmulo nas calçadas, entupimento de bueiros e enchentes em períodos de chuva.

Um compromisso de todos

Cuidar de Franca é um trabalho coletivo. A Sempre Franca está todos os dias nas ruas fazendo a sua parte - com organização, tecnologia e compromisso.

Cabe a cada morador fazer a sua também: usar os Ecopontos, respeitar os horários de coleta, utilizar o Cidade Atende e manter os espaços públicos limpos.

Quando o poder público, a Sempre Franca e a população trabalham juntos, o resultado aparece: praças mais cheias, ruas mais bonitas e uma cidade da qual todos se orgulham.