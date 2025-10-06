6 pessoas são presas em Franca por roubos a lotéricas e mansões

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), desmantelou duas quadrilhas que atuavam em Franca e cidades da região, especializadas em furtos a lotéricas, mercearias e residências de alto padrão. A operação foi realizada na manhã desta segunda-feira, 20, após dois meses de investigação.
Equipes da DIG cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão em diversos bairros de Franca, entre eles Cambuí, Primo Meneghetti II, Redentor, Miramontes e Paulistano.
Ao todo, seis pessoas foram presas, incluindo dois irmãos, apontados como líderes das organizações criminosas.
Segundo o delegado responsável, um dos grupos agia em Cristais Paulista, onde invadia casas de luxo, lotéricas e mercearias. Em uma das ações, os criminosos furtaram cerca de 11 mil dólares e uma coleção de relógios Rolex de uma residência em condomínio fechado.
A segunda quadrilha atuava em Franca, com foco em roubos a estabelecimentos comerciais.
Com a prisão dos irmãos e dos demais integrantes, a Polícia Civil considera que as duas quadrilhas foram completamente desarticuladas, encerrando uma sequência de crimes que vinham preocupando moradores e comerciantes da região.
