6 pessoas são presas em Franca por roubos a lotéricas e mansões

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), desmantelou duas quadrilhas que atuavam em Franca e cidades da região, especializadas em furtos a lotéricas, mercearias e residências de alto padrão. A operação foi realizada na manhã desta segunda-feira, 20, após dois meses de investigação.

Equipes da DIG cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão em diversos bairros de Franca, entre eles Cambuí, Primo Meneghetti II, Redentor, Miramontes e Paulistano.

Ao todo, seis pessoas foram presas, incluindo dois irmãos, apontados como líderes das organizações criminosas.