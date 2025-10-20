ACIF amplia rede de apoio e desenvolvimento a empresas de Franca

Trabalhar por quem tanto trabalha: o empreendedor. Essa é a missão da ACIF (Associação do Comércio e Indústria de Franca), que há mais de 80 anos atua para conectar e desenvolver pessoas, ideias, projetos e negócios. A entidade reúne uma estrutura sólida de serviços, especialistas e colaboradores para apoiar empresas em diferentes áreas, oferecendo desde orientações em marketing, vendas, finanças e jurídico até capacitações práticas e oportunidades de networking. Para se filiar, basta entrar em contato pelo WhatsApp https://wa.me/5516993979512.

“Nosso objetivo é reduzir os obstáculos do dia a dia, da formalização à expansão, colocando ao alcance de nossos associados ferramentas, conhecimento e parcerias que façam seus negócios crescerem”, afirma o presidente da ACIF, Fernando Rached Jorge. “Apoiar quem empreende é transformar desafios em oportunidades reais: conte com a ACIF para somar forças, gerar valor e impulsionar Franca.”

Serviços em destaque

Saúde ACIF – Planos médicos e odontológicos empresariais, com atendimento direto e vantagens exclusivas.

Planos médicos e odontológicos empresariais, com atendimento direto e vantagens exclusivas. Instituto Talentos - conecta empresas a estagiários pré-selecionados, reduzindo tempo e custos de contratação.

conecta empresas a estagiários pré-selecionados, reduzindo tempo e custos de contratação. Empregos ACIF – Canal exclusivo para associados divulgarem vagas, recebendo currículos diretamente por e-mail.

Canal exclusivo para associados divulgarem vagas, recebendo currículos diretamente por e-mail. Desenvolvimento Empresarial – Cursos, palestras, missões e conteúdos atualizados sobre o mercado e boas práticas de gestão.

Cursos, palestras, missões e conteúdos atualizados sobre o mercado e boas práticas de gestão. Venda Segura – Inteligência de mercado para recuperação de dívidas e diminuição de riscos de inadimplência.

Inteligência de mercado para recuperação de dívidas e diminuição de riscos de inadimplência. Certificado Digital – Emissão de identidade virtual com validade jurídica, análise personalizada e preços diferenciados.

Emissão de identidade virtual com validade jurídica, análise personalizada e preços diferenciados. Agência ACIF – Desenvolvimento de identidade visual, sites e estratégias digitais para fortalecer marcas e ampliar vendas.

Desenvolvimento de identidade visual, sites e estratégias digitais para fortalecer marcas e ampliar vendas. Orientações ACIF – Agendamentos com especialistas em finanças, marketing, jurídico e vendas para esclarecer dúvidas e identificar oportunidades.

Agendamentos com especialistas em finanças, marketing, jurídico e vendas para esclarecer dúvidas e identificar oportunidades. Programa Empreender – Grupos setoriais que unem empresas do mesmo segmento para promover eventos, projetos e crescimento conjunto.

Grupos setoriais que unem empresas do mesmo segmento para promover eventos, projetos e crescimento conjunto. Rede de Negócios – Espaço para troca de contatos, informações e indicações entre diferentes segmentos, estimulando faturamento, vendas e parcerias.

Com essa gama de serviços, a ACIF reafirma seu papel como parceira estratégica do empreendedorismo local, criando um ambiente favorável ao crescimento sustentável das empresas e ao fortalecimento da economia de Franca e região. Entre em contato e seja um associado ACIF: https://wa.me/5516993979512.