Morre aos 90 anos Maria Luiza Donadelli, mulher de Jorge Donadell

Morreu neste sábado, 18, em São Paulo, Maria Luiza Junqueira Donadelli, aos 90 anos. Ela era mulher do empresário calçadista e ex-presidente do Sindicato das Indústrias de Franca, Jorge Félix Donadelli.

O corpo foi velado neste domingo, 19, no Velório São Vicente, em Franca, e a cremação está prevista para ocorrer nesta segunda-feira, 20, em um crematório próximo a Ribeirão Preto.

Maria Luiza estava internada em um hospital da capital paulista, onde morreu em decorrência de problemas de saúde. Ela deixa os filhos Sabina Donadelli, Maria Carolina Donadelli e Jorgito Donadelli.