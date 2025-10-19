Morre aos 90 anos Maria Luiza Donadelli, mulher de Jorge Donadell

Morreu neste sábado, 18, em São Paulo, Maria Luiza Junqueira Donadelli, aos 90 anos. Ela era mulher do empresário calçadista e ex-presidente do Sindicato das Indústrias de Franca, Jorge Félix Donadelli.
O corpo foi velado neste domingo, 19, no Velório São Vicente, em Franca, e a cremação está prevista para ocorrer nesta segunda-feira, 20, em um crematório próximo a Ribeirão Preto.
Maria Luiza estava internada em um hospital da capital paulista, onde morreu em decorrência de problemas de saúde. Ela deixa os filhos Sabina Donadelli, Maria Carolina Donadelli e Jorgito Donadelli.
Maria era irmã também do Frei Antônio Junqueira Neto - Frei Toninho - que atualmente está em Ribeirão Preto.
Família de destaque em Franca
A família Donadelli é reconhecida em Franca e na região pela forte atuação empresarial. Jorge Félix Donadelli construiu uma trajetória marcada pelo empreendedorismo, com passagem pela indústria calçadista - setor no qual foi referência durante décadas - e pela presidência do Sindifranca.
Nos últimos anos, diversificou seus negócios, entrando nos ramos imobiliário e vitivinícola. Fundando a JFD Empreendimentos Imobiliários, especializada em loteamentos e a Vinícola Sacramentos Vinifer, criada em homenagem à matriarca Sabina, mãe de Jorge Félix.
Com vinhos produzidos a partir de uvas de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, a vinícola já conquistou reconhecimento em publicações especializadas e consolidou mais um capítulo da trajetória empreendedora da família Donadelli.
Aos 90 anos, Maria Luiza deixa um legado de união familiar e apoio a uma das famílias mais tradicionais da indústria francana.
