'Bora Crescer': Franca lança programa para novos empreendedores

A Prefeitura de Franca deu um passo importante para fortalecer o ambiente de negócios da cidade. Foi lançado, nesta quinta-feira (16), o programa “Bora Crescer”, que reúne um conjunto de ações voltadas à formação, capacitação e incentivo de novos empreendedores locais.

A iniciativa, desenvolvida pela Prefeitura, tem como objetivo estimular a formalização de quem atua de forma autônoma e oferecer condições para a abertura e consolidação de pequenos negócios. Por meio da Sala do Empreendedor, o programa disponibiliza orientação gratuita sobre abertura de CNPJ, regularização de atividades, gestão, finanças e marketing básico.

Além do suporte técnico, a Prefeitura incluiu no “Bora Crescer” oficinas e cursos gratuitos em áreas como gastronomia, moda, tecnologia e serviços, voltadas à realidade do mercado local. A capacitação faz parte de uma política pública mais ampla de fomento à geração de renda e qualificação profissional, que já beneficiou milhares de pessoas na cidade.

Crédito acessível e condições especiais

Outro eixo importante é o acesso ao crédito facilitado, oferecido em parceria com o Banco do Povo. As taxas de juros partem de 0,35% ao mês, e há condições especiais para mulheres empreendedoras, que podem contar com carência de até 90 dias para iniciar o pagamento.

Desde 2021, a Prefeitura já viabilizou cerca de R$ 14 milhões em crédito, destinados ao fortalecimento de micro e pequenos empreendimentos locais.

O “Bora Crescer” também reflete o compromisso do município com a desburocratização e simplificação dos processos. Em consonância com a Lei de Liberdade Econômica, a Prefeitura tem agilizado o licenciamento de atividades de baixo risco, que podem ser formalizadas em até 24 horas, com emissão imediata do Certificado de Licenciamento.

Contexto nacional reforça a importância

O cenário nacional mostra o peso dos pequenos negócios na economia brasileira. De acordo com o governo federal, o Brasil registrou 1,4 milhão de novas empresas no primeiro trimestre de 2025, das quais 78% são microempreendedores individuais (MEIs).

Hoje, o país conta com 11,5 milhões de MEIs ativos, e cerca de 76% têm nessa atividade sua principal fonte de renda, segundo o Sebrae. Esses números confirmam que o empreendedorismo se tornou um dos principais vetores de geração de emprego e renda no país. Políticas municipais estruturadas, como o “Bora Crescer”, são fundamentais para garantir sustentabilidade a esses negócios.

Compromisso com o desenvolvimento

Ao lançar o “Bora Crescer”, a Prefeitura de Franca reafirma seu compromisso em criar oportunidades, estimular a autonomia econômica e fortalecer a vocação empreendedora da cidade. Mais do que um programa, trata-se de uma estratégia contínua para que o francano possa empreender com apoio técnico, crédito acessível e segurança jurídica.

Como participar