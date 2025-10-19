Finalmente, a tão aguardada 50ª Noite EP - Empresários e Personalidades está chegando! No dia 24 de outubro, às 21h, no Villa Eventos, tudo acontecerá. Com a produção da Cazza Eventos, a decoração ficará a cargo da Dona Finna e a iluminação será realizada pela Fórmula E. Os painéis de LED da RS garantirão um visual deslumbrante, enquanto nossa Conexão Nacional e o animado grupo Malabarizando prometem manter a energia até o final da festa.

Delícias

O buffet do Empório oferecerá delícias que agradam a todos os paladares, acompanhado de um serviço de alta qualidade. Para brindar essa ocasião especial, teremos a cerveja premium Stella Artois, geladíssima e à altura dos 50 anos de EP, além das águas com e sem gás da Azzurra.

Coquetelaria

Além disso, teremos um bar de drinks super especial, assinado pelo Caribe Coqueteleira. A empresa é reconhecida há mais de 15 anos pela sua credibilidade, utilizando apenas fornecedores certificados, o que garante a procedência e a qualidade das bebidas em todos os coquetéis. Preparem-se para degustar drinks deliciosos, além de aproveitar o "Welcome Drink", cuidadosamente elaborado por eles. Lembre-se, se beber não dirija.

Sobremesas