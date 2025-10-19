Finalmente, a tão aguardada 50ª Noite EP - Empresários e Personalidades está chegando! No dia 24 de outubro, às 21h, no Villa Eventos, tudo acontecerá. Com a produção da Cazza Eventos, a decoração ficará a cargo da Dona Finna e a iluminação será realizada pela Fórmula E. Os painéis de LED da RS garantirão um visual deslumbrante, enquanto nossa Conexão Nacional e o animado grupo Malabarizando prometem manter a energia até o final da festa.
Delícias
O buffet do Empório oferecerá delícias que agradam a todos os paladares, acompanhado de um serviço de alta qualidade. Para brindar essa ocasião especial, teremos a cerveja premium Stella Artois, geladíssima e à altura dos 50 anos de EP, além das águas com e sem gás da Azzurra.
Coquetelaria
Além disso, teremos um bar de drinks super especial, assinado pelo Caribe Coqueteleira. A empresa é reconhecida há mais de 15 anos pela sua credibilidade, utilizando apenas fornecedores certificados, o que garante a procedência e a qualidade das bebidas em todos os coquetéis. Preparem-se para degustar drinks deliciosos, além de aproveitar o "Welcome Drink", cuidadosamente elaborado por eles. Lembre-se, se beber não dirija.
Sobremesas
A sala de doces contará com uma variedade de sobremesas da Nobre’s Doceria e os irresistíveis brigadeiros da Marina Paiva. Para refrescar os convidados com ainda mais sofisticação, a Sorvetes Perfetto lançará durante o evento o Gelato Bars Pistacchio – um verdadeiro luxo!
Nos vemos lá
Vocês podem acompanhar tudo pelo Instagram @cacaupizzo e @noiteep. Nos vemos lá! A noite promete ser uma grande celebração, repleta de encontros, reencontros e a presença de diferentes gerações. Tudo foi preparado com carinho e amor, assim como a sua criadora, Patrícia, sempre fez.
Os Grandes Patronos
Conheçam agora os Grandes Patronos do Jubileu de Ouro.
Adriano Freitas
Diretor Executivo Record Interior SP
Alexandre Ferreira e Cynthia Milhim Ferreira
Prefeito de Franca e Presidente do Fundo Social Franca
Anderson Pinheiro
Colunista Social e Apresentador de TV
Angélica Pires Urban
Diretora de Operações Consórcio Magalu
Carlos Corrêa e Marli
Diretores Gráfica Freitas e Corrêa
Cristiane e Hélio Rubens Garcia Filho
Cris Trip: Aventuras que Inspiram e Técnico Sesi Franca Basquete
Claudio Romualdo
Fundador Faculdade Metropolitana FAMEF
Corrêa Neves Junior
Diretor do GCN/Rádio Difusora e CEO da Rede Sampi
Eliane Querino
Coordenadora Grupo Mulheres do Brasil Franca
Fernando Beto e Inês Almeida
Diretores Spartan Trade
Flávia Lancha Oliveira e Gabriel Mei Alves de Oliveira
Fundadores Café Labareda
Guilherme Carvalho e Cléu Carvalho
Diretores Lusten Bamboo Design
Monsenhor José Geraldo Segantin
1º Reitor do Santuário Diocesano Santo Antônio de Franca e Vigário Geral da Diocese
Luciano Marques
Gerente Loja nº1 Magazine Luiza - “Nave Mãe”
Luiza Helena Trajano
Presidente Conselho Deliberativo Magazine Luiza
Luiza Gouveia
Presidente OAB Franca
Maria Olímpia Pádua e Marcelo Caleiro
Collezioni Alta Costura e Delegado de Policia
Maria Teresa Segantin Ludovice
Diretora Executiva Colégio Toulouse-Lautrec
Noedi Martins de Freitas e Samuel de Freitas
Diretores Grupo Med Clin
Eliezer Albuquerque e Eliel Lima
Diretores Condomínio Rio Sol
Rudenei Fischer
Presidente Sicredi Valor Sustentável PR/SP
Tâmara Valentim
Diretora Garra Soluções Integradas
