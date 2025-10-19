19 de outubro de 2025
COLUNA 19/10/25

Camila

Por Camila Pizzo | especial para o GCN/Sampi
| Tempo de leitura: 2 min
Finalmente, a tão aguardada 50ª Noite EP - Empresários e Personalidades está chegando! No dia 24 de outubro, às 21h, no Villa Eventos, tudo acontecerá. Com a produção da Cazza Eventos, a decoração ficará a cargo da Dona Finna e a iluminação será realizada pela Fórmula E. Os painéis de LED da RS garantirão um visual deslumbrante, enquanto nossa Conexão Nacional e o animado grupo Malabarizando prometem manter a energia até o final da festa.

Delícias 

O buffet do Empório oferecerá delícias que agradam a todos os paladares, acompanhado de um serviço de alta qualidade. Para brindar essa ocasião especial, teremos a cerveja premium Stella Artois, geladíssima e à altura dos 50 anos de EP, além das águas com e sem gás da Azzurra.

Coquetelaria 

Além disso, teremos um bar de drinks super especial, assinado pelo Caribe Coqueteleira. A empresa é reconhecida há mais de 15 anos pela sua credibilidade, utilizando apenas fornecedores certificados, o que garante a procedência e a qualidade das bebidas em todos os coquetéis. Preparem-se para degustar drinks deliciosos, além de aproveitar o "Welcome Drink", cuidadosamente elaborado por eles. Lembre-se, se beber não dirija.

Sobremesas

A sala de doces contará com uma variedade de sobremesas da Nobre’s Doceria e os irresistíveis brigadeiros da Marina Paiva. Para refrescar os convidados com ainda mais sofisticação, a Sorvetes Perfetto lançará durante o evento o Gelato Bars Pistacchio – um verdadeiro luxo!

Nos vemos lá

Vocês podem acompanhar tudo pelo Instagram @cacaupizzo e @noiteep. Nos vemos lá! A noite promete ser uma grande celebração, repleta de encontros, reencontros e a presença de diferentes gerações. Tudo foi preparado com carinho e amor, assim como a sua criadora, Patrícia, sempre fez.

Os Grandes Patronos

Conheçam agora os Grandes Patronos do Jubileu de Ouro.


Adriano Freitas 
Diretor Executivo Record Interior SP


Alexandre Ferreira e Cynthia Milhim Ferreira 
Prefeito de Franca e Presidente do Fundo Social Franca


Anderson Pinheiro 
Colunista Social e Apresentador de TV


Angélica Pires Urban 
Diretora de Operações Consórcio Magalu


Carlos Corrêa e Marli
Diretores Gráfica Freitas e Corrêa


Cristiane e Hélio Rubens Garcia Filho 
Cris Trip: Aventuras que Inspiram e Técnico Sesi Franca Basquete


Claudio Romualdo
Fundador Faculdade Metropolitana FAMEF


Corrêa Neves Junior 
Diretor do GCN/Rádio Difusora e CEO da Rede Sampi


Eliane Querino 
Coordenadora Grupo Mulheres do Brasil Franca


Fernando Beto e Inês Almeida 
Diretores Spartan Trade


Flávia Lancha Oliveira e Gabriel Mei Alves de Oliveira 
Fundadores Café Labareda


Guilherme Carvalho e Cléu Carvalho 
Diretores Lusten Bamboo Design


Monsenhor José Geraldo Segantin 
1º Reitor do Santuário Diocesano Santo Antônio de Franca e Vigário Geral da Diocese 
 

Luciano Marques 
Gerente Loja nº1 Magazine Luiza - “Nave Mãe”


Luiza Helena Trajano 
Presidente Conselho Deliberativo Magazine Luiza


Luiza Gouveia 
Presidente OAB Franca


Maria Olímpia Pádua e Marcelo Caleiro 
Collezioni Alta Costura e Delegado de Policia


Maria Teresa Segantin Ludovice 
Diretora Executiva Colégio Toulouse-Lautrec


Noedi Martins de Freitas e Samuel de Freitas 
Diretores Grupo Med Clin


Eliezer Albuquerque e Eliel Lima
Diretores Condomínio Rio Sol


Rudenei Fischer 
Presidente Sicredi Valor Sustentável PR/SP


Tâmara Valentim 
Diretora Garra Soluções Integradas

