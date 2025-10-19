Quem está com nova idade desde ontem é o ex-vereador de Batatais, Marcelo de Arruda Campos. Faço esse registro, até em homenagem ao seu saudoso pai, Murilo Arruda Campos, meu ex-professor na Escola de Educação Física, e que eu admirava por sua postura como educador, e eu dizia que ele era o Pedroca de Batatais. Ao visitar há alguns anos o professor Murilo, já bastante doente, conheci o Marcelo e outros de seus familiares. Agora, estou postando o aniversário do Marcelo, na foto com a esposa Carolina e filha Maria Eduarda. Parabéns, um abraço ao Marcelo, e a saudade do seu pai, o grande professor Murilo.

Aquele abraço, maestro Nazir

Há poucos dias, quando da realização daquela gincana na região do Caetitu, organizada pela Flávia Lancha, o destaque foi para o maestro Nazir Bittar Filho, que conseguiu treinar em pouco tempo um grupo de crianças, que cantaram e emocionaram o público que esteve naquela propriedade rural. Maestro Nazir tem ainda convites para dirigir outros grupos de cidades da região. E todos estão perguntando: “E Franca, quando vai ter novamente recitais da nossa orquestra e seus corais?”