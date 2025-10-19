“Ser honesto pode não te trazer muitos amigos, mas sempre vai trazer os amigos certos”
John Lennon
Aniversários
Passando para uma nova idade neste domingo, 19, o Pedro Afonso Faria, Aparecida Marques Tasso (Loja Zig-Zag), Erlindo Morato, Armando Neves e médico Sérgio Henrique de Paula Tasso...
Segunda-feira, 20, Rose Victal, Luís Fernando Borges, Valéria Castro Bueno, Rute Montalbini, Jorge Pedro Neto e Betinho Eliezer...
Na terça, 21, Túlio Faggioni Bachur...
Na quarta, 22, Mauri Gatti Júnior, Eunice Contini e seu neto Vinícius...
Na quinta, 23, meu genro Joaquim Rodrigues de Resende Neto, sr. Toniquinho Lombardi, Padinha Silva e Gisela Zumstein...
Na sexta-feira, 24, Débora Oliveira Barbosa...
e no próximo sábado, 25, Kênia Botelho Sanches, médica Rita Moscardini, Joaquim (Kiko) Ribeiro e Luís Henrique Goulart.
Parabéns, doutor!
O abraço muito especial de hoje vai para o amigo e conhecido médico dermatologista Sérgio Henrique de Paula Tasso, entrando em novo ciclo de vida. É daqueles profissionais que demonstra gostar muito do que faz, pela atenção costumeira com seus pacientes. Casado com a cirurgiã-dentista Viviane Ferreira Elias Tasso, e filho do casal Pedro Tasso e Maria Luíza, tendo dois irmãos médicos. Parabéns Sérgio Henrique e um abraço a todos.
Amiga Rose Victal
Ela é um misto de cerimonialista e colunista social, por estar sempre ligada a todos os eventos que movimentam a cidade, como faz ainda esta semana no apoio à Noite EP, ao lado da Camila. Rose Victal adora festas, sempre marcando sua simpática presença, como costumava fazer até nos programas do saudoso Sílvio Santos. Nosso abraço a ela, que festeja mais um ano de vida amanhã.
Dicas Práticas
Para limpar o boxe de vidro: umedeça uma esponja macia em vinagre branco e, cuidadosamente, passe a esponja no box. Logo após, limpe-o com um pano seco. Outra dica: para combater a umidade no armário, basta usar um pedaço de carvão vegetal. Coloca o pedaço numa tigelinha de vidro no armário, porque o carvão atrai a umidade.
Família Feliz
Ele é nosso genro, mas com toda sinceridade, considerado como um filho, pois tem até o Rodrigues no seu nome de batismo. Joaquim Rodrigues de Rezende Neto é o maridão da nossa filha Cláudia, pais dos nossos netos João Gabriel e Luís Felipe. Foram comemorar o aniversário dele em Mendoza, na Argentina. Parabéns ao Joaquim, e que Deus abençoe toda a família, muito feliz.
Receita para descansar o cérebro
Caminhar entre árvores pode descansar o cérebro. Estudos mostram que o contato com a natureza, apenas por alguns minutos, ajuda a aumentar a capacidade de atenção. Estudantes da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, fizeram essa experiência por entre árvores, com resultados mais positivos do que o grupo que caminhou o mesmo tempo pelas ruas movimentadas da grande cidade. Os que caminharam pela cidade também tiveram bom resultado, mas os caminhantes na natureza aumentaram a pontuação em quase 20 por cento. Em resumo: caminhar é bom, e na natureza, melhor ainda.
Nova Idade
Quem está com nova idade desde ontem é o ex-vereador de Batatais, Marcelo de Arruda Campos. Faço esse registro, até em homenagem ao seu saudoso pai, Murilo Arruda Campos, meu ex-professor na Escola de Educação Física, e que eu admirava por sua postura como educador, e eu dizia que ele era o Pedroca de Batatais. Ao visitar há alguns anos o professor Murilo, já bastante doente, conheci o Marcelo e outros de seus familiares. Agora, estou postando o aniversário do Marcelo, na foto com a esposa Carolina e filha Maria Eduarda. Parabéns, um abraço ao Marcelo, e a saudade do seu pai, o grande professor Murilo.
Aquele abraço, maestro Nazir
Há poucos dias, quando da realização daquela gincana na região do Caetitu, organizada pela Flávia Lancha, o destaque foi para o maestro Nazir Bittar Filho, que conseguiu treinar em pouco tempo um grupo de crianças, que cantaram e emocionaram o público que esteve naquela propriedade rural. Maestro Nazir tem ainda convites para dirigir outros grupos de cidades da região. E todos estão perguntando: “E Franca, quando vai ter novamente recitais da nossa orquestra e seus corais?”
Co-piada
A mulher entra na delegacia e fala pro delegado:
- Doutor, meu marido saiu ontem de casa, dizendo que ia comprar arroz, e até agora não voltou. O que eu faço?
O delegado pensa um pouquinho, e fala:
- Não sei do que ele gosta. Faz macarrão.
Arquivo do Tempo
Foi uma noite, com o Lanchão quase lotado, para ver o Escrete do Rádio, da Bandeirantes de São Paulo, contra uma seleção de colegas radialistas de Franca. O destaque maior, sem dúvida, era a presença do Fiori Gigliotti, um dos mais famosos locutores esportivos da torcida brasileira, como ele costumava dizer. Na foto, esse grande e muito simples, Fiori Gigliotti, tendo ao lado outro saudoso colega, Amauri Destro, e eu, que iniciava a carreira no rádio.
Saudade daqueles queridos colegas.
Mensagem Final
É preciso ter muito cuidado com as bajulações. Minha avó também costumava acariciar as galinhas no terreiro, e depois torcia o pescoço de uma delas.
