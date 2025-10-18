Ventania derruba cobertura e fere 9 em torneio de Beach Tennis

Uma ventania atingiu a estrutura de um torneio de beach tennis na tarde deste sábado, 18, em Bonfim Paulista, distrito de Ribeirão Preto, e deixou ao menos nove pessoas feridas.
O incidente aconteceu durante o Sand Series Ribeirão Preto, realizado na Arena Beach Ribeirão, quando rajadas de vento de até 65 km/h, segundo a Climatempo, arrancaram parte da cobertura da arquibancada central, que foi arremessada contra o público.
Imagens gravadas pelo público mostram o momento que a estrutura cai e atinge as pessoas.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, nove pessoas ficaram feridas, sendo oito socorridas - sete com ferimentos leves e uma em estado grave, com traumatismo craniano. As vítimas foram encaminhadas para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leste e para o Hospital Unimed de Bonfim Paulista.
Após o acidente, o torneio foi suspenso e o público evacuado de forma coordenada, sem registros de tumulto. Equipes dos Bombeiros, da Defesa Civil e do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) estiveram no local.
Em nota, a organização do Sand Series Ribeirão Preto lamentou o ocorrido, informou que está prestando apoio integral aos feridos e seus familiares, e comunicou que novas informações sobre ingressos, retirada de pertences e continuidade da competição serão divulgadas em breve.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.