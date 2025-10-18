Ventania derruba cobertura e fere 9 em torneio de Beach Tennis

Uma ventania atingiu a estrutura de um torneio de beach tennis na tarde deste sábado, 18, em Bonfim Paulista, distrito de Ribeirão Preto, e deixou ao menos nove pessoas feridas.

O incidente aconteceu durante o Sand Series Ribeirão Preto, realizado na Arena Beach Ribeirão, quando rajadas de vento de até 65 km/h, segundo a Climatempo, arrancaram parte da cobertura da arquibancada central, que foi arremessada contra o público.

Imagens gravadas pelo público mostram o momento que a estrutura cai e atinge as pessoas.