Aprenda passo a passo como emitir passaporte em Franca

Moradores de Franca e região já podem emitir o passaporte na própria cidade. O novo posto da Polícia Federal, instalado no shopping da cidade, oferece atendimento completo, desde o agendamento até a entrega do documento pronto e funcionará de segunda a sexta-feira.

O posto foi inaugurado nesta sexta-feira, 17, e reuniu diversas autoridades, inclusive a agente de Polícia Federal Ana Patrícia Ribeiro Approbato, que chefiará a unidade em Franca.

“A emissão de passaporte se inicia quando o requerente acessa o site da Polícia Federal, preenche o requerimento e, emitindo a guia de recolhimento da União, paga (a taxa). Após, ele precisa retornar ao site para realizar o agendamento”, disse Ana Patrícia.