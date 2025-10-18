Motorista de Cássia escapa ileso de capotamento na Ronan Rocha

Um motorista capotou o carro na manhã deste sábado, 18, na rodovia Ronan Rocha (SP-345), entre Franca e Patrocínio Paulista. Ninguém ficou ferido.
O acidente aconteceu por volta das 6h30, quando o condutor, que seguia de Cássia (MG) em direção a Franca, perdeu o controle da direção e bateu no guard rail central. Com o impacto, o veículo Astra capotou e ficou no meio do canteiro central.
Apesar da gravidade do acidente, o motorista não se feriu. O socorro foi acionado, mas ele recusou atendimento médico.
Chovia na hora do acidente e a pista estava molhada, o que pode ter contribuído para a perda de controle.
O local foi sinalizado até a remoção do carro, que ocorreu no fim da manhã.
O caso será investigado para apurar as causas do capotamento.
