Motorista de Cássia escapa ileso de capotamento na Ronan Rocha

Um motorista capotou o carro na manhã deste sábado, 18, na rodovia Ronan Rocha (SP-345), entre Franca e Patrocínio Paulista. Ninguém ficou ferido.

O acidente aconteceu por volta das 6h30, quando o condutor, que seguia de Cássia (MG) em direção a Franca, perdeu o controle da direção e bateu no guard rail central. Com o impacto, o veículo Astra capotou e ficou no meio do canteiro central.

Apesar da gravidade do acidente, o motorista não se feriu. O socorro foi acionado, mas ele recusou atendimento médico.