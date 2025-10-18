‘Dias perfeitos’ para aquietar a alma

Em 2017, dentro do propósito de preparar o Japão para acolher e impressionar bem visitantes estrangeiros que estariam no País para as Olimpíadas de 2020 (adiadas para 2021 por conta da epidemia de Covid), governo e iniciativa privada uniram forças para concretizar projetos de 17 reconhecidos arquitetos e designers de várias regiões do planeta. O alvo do olhar dos profissionais eram os banheiros públicos de Shibuya, um dos bairros mais movimentados da capital. Esses espaços deveriam ser redesenhados segundo a marca da contemporaneidade.

A ideia, que teve origem na Fundação Nippon, era enaltecer tais instalações sanitárias como símbolos da hospitalidade e higiene, qualidades tradicionalmente relacionadas à cultura japonesa. O último banheiro foi inaugurado em 2023, ano em que se rodou o filme cujo título está em epígrafe e teve como criador e roteirista o cineasta alemão Wim Wenders. ‘Dias Perfeitos’ foi concluído em apenas 17 dias e selecionado para o Oscar de melhor filme internacional na edição de 2024. Não levou o prêmio, que ficou com ‘Zona de Interesse’, produção inglesa. Mas vem conquistando grandes públicos, especialmente depois de disponibilizado pelo canal Netflix. Os banheiros de Tokio são parte essencial do filme. Eles impressionam.

Cada um é retratado como microcosmo que reflete e contrasta com seu entorno. O maior deles exibe paredes em concreto aparente que se erguem de forma aleatória. O mais surpreendente foi inspirado num método tradicional japonês de embalar presentes chamado ‘origata’. Entre os espetaculares se encontra o de paredes de vidro colorido, preenchidas com um gás que as torna opacas quando algum transeunte entra. O arquiteto responsável por esta obra explicou que a ideia era unir limpeza (o vidro transparente permite ver de fora o interior) e privacidade (ao trancar a porta os vidros vedam a luz, impedindo qualquer intrusão de olhares indiscretos).