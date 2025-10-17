Caso Núbia: casal vai para o semiaberto e comparsa segue preso

O assassinato da comerciante Núbia Ribeiro, que chocou Franca e região em setembro de 2017, completou oito anos no mês de setembro. Os três envolvidos no crime: Lauany Viodres do Prado, Leonardo Cantieri e Ítalo Vinicius Neves, seguem cumprindo pena, mas em situações diferentes, conforme a progressão de cada caso.

Atualmente com 29 anos, Lauany Viodres está em regime semiaberto desde agosto de 2023, no Centro de Progressão Penitenciária Feminino de São Miguel Paulista, em São Paulo. Durante o dia, ela trabalha em uma empresa de costura e retorna à unidade prisional à noite. Ela tem possibilidade de ir para o regime aberto nos próximos meses.

Leonardo Cantieri, hoje com 28 anos, também cumpre regime semiaberto desde junho deste ano no Presídio de Tremembé, no Vale do Paraíba. Ele trabalha internamente na própria unidade.