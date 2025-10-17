Idoso é achado morto com tesoura cravada no peito em Franca

O aposentado João dos Reis Silvério, de 82 anos foi encontrado morto pela mulher dele, de 85, na varanda de casa na manhã desta sexta-feira, 17, na Vila Nossa Senhora de Fátima, na zona oeste de Franca. A vítima tinha uma tesoura cravada no peito.

De acordo com a Polícia Militar, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado por volta das 9h, informando que um homem estava inconsciente dentro da residência. Ao chegar ao local, os socorristas encontraram a idosa em estado de choque e aos prantos, apontando onde o marido estava.

Os paramédicos constataram que o idoso já não apresentava sinais vitais, e a morte foi confirmada no local.