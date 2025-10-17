Idoso é achado morto com tesoura cravada no peito em Franca

O aposentado João dos Reis Silvério, de 82 anos foi encontrado morto pela mulher dele, de 85, na varanda de casa na manhã desta sexta-feira, 17, na Vila Nossa Senhora de Fátima, na zona oeste de Franca. A vítima tinha uma tesoura cravada no peito.
De acordo com a Polícia Militar, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado por volta das 9h, informando que um homem estava inconsciente dentro da residência. Ao chegar ao local, os socorristas encontraram a idosa em estado de choque e aos prantos, apontando onde o marido estava.
Os paramédicos constataram que o idoso já não apresentava sinais vitais, e a morte foi confirmada no local.
A mulher relatou à Polícia Militar que o casal vivia sozinho na casa. Pela manhã, o marido teria entrado em um quartinho usado como despensa, ao lado da cozinha, e trancado a porta. Ao perguntar o que ele fazia, o homem respondeu apenas que “não era nada” e logo saiu do cômodo.
Pouco depois, ela ouviu um som forte, como um ronco, vindo da varanda. Quando foi verificar, encontrou o companheiro caído e com uma tesoura cravada no peito.
A Perícia Técnica esteve na residência e não encontrou sinais de arrombamento. O corpo foi removido pela funerária e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Franca.
O caso foi registrado como morte suspeita, e a Polícia Civil irá apurar as circunstâncias e a causa exata da morte.
