Jovem com deficiência é brutalmente agredido na região de Franca

Um episódio de violência foi flagrado por câmeras de segurança na tarde de terça-feira, 14, na rua Sergipe, em São Joaquim da Barra. O portal GCN/Sampi teve acesso ao vídeo nesta sexta-feira, 17. As imagens mostram o momento em que um jovem com deficiência é atacado por um homem, que o acusa de ter “mexido” com sua companheira.

O vídeo mostra a vítima na via em uma bicicleta elétrica pela contramão, quando é surpreendida pelo agressor. O homem o puxa pela roupa, o derruba da bike e inicia uma sequência de socos e chutes, mesmo com o jovem já caído no chão.

Visivelmente desorientado, o rapaz tenta se defender, mas continua sendo agredido até ficar com o rosto todo ensanguentado, e a camiseta rasgada.