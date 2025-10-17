Jovem com deficiência é brutalmente agredido na região de Franca

Um episódio de violência foi flagrado por câmeras de segurança na tarde de terça-feira, 14, na rua Sergipe, em São Joaquim da Barra. O portal GCN/Sampi teve acesso ao vídeo nesta sexta-feira, 17. As imagens mostram o momento em que um jovem com deficiência é atacado por um homem, que o acusa de ter “mexido” com sua companheira.
O vídeo mostra a vítima na via em uma bicicleta elétrica pela contramão, quando é surpreendida pelo agressor. O homem o puxa pela roupa, o derruba da bike e inicia uma sequência de socos e chutes, mesmo com o jovem já caído no chão.
Visivelmente desorientado, o rapaz tenta se defender, mas continua sendo agredido até ficar com o rosto todo ensanguentado, e a camiseta rasgada.
Durante a confusão, o celular do jovem cai no asfalto. O agressor recolhe o aparelho e foge em seguida. Nas gravações, ele ainda aparece dizendo: “Ele fica mexendo com a mulher dos outros.”
Moradores relataram que o rapaz é conhecido na vizinhança por ser portador de deficiência e que não representava ameaça a ninguém.
A Polícia Civil já teve acesso às imagens e investiga o caso.
