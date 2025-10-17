17 de outubro de 2025
VIOLÊNCIA

Jovem com deficiência é brutalmente agredido na região de Franca

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Laís Bachur/GCN
Homem agride jovem com deficiência em via pública
Homem agride jovem com deficiência em via pública

Um episódio de violência foi flagrado por câmeras de segurança na tarde de terça-feira, 14, na rua Sergipe, em São Joaquim da Barra. O portal GCN/Sampi teve acesso ao vídeo nesta sexta-feira, 17. As imagens mostram o momento em que um jovem com deficiência é atacado por um homem, que o acusa de ter “mexido” com sua companheira.

O vídeo mostra a vítima na via em uma bicicleta elétrica pela contramão,  quando é surpreendida pelo agressor. O homem o puxa pela roupa, o derruba da bike e inicia uma sequência de socos e chutes, mesmo com o jovem já caído no chão.

Visivelmente desorientado, o rapaz tenta se defender, mas continua sendo agredido até ficar com o rosto todo ensanguentado, e a camiseta rasgada.

Durante a confusão, o celular do jovem cai no asfalto. O agressor recolhe o aparelho e foge em seguida. Nas gravações, ele ainda aparece dizendo: “Ele fica mexendo com a mulher dos outros.”

Moradores relataram que o rapaz é conhecido na vizinhança por ser portador de deficiência e que não representava ameaça a ninguém.

A Polícia Civil já teve acesso às imagens e investiga o caso.

