Homem avança contra policial que reage com tiro; ASSISTA

Um homem partiu para cima de um policial militar durante uma abordagem na tarde desta quarta-feira, 15, em São José da Bela Vista, na região de Franca. O caso foi filmado por uma câmera de segurança e é investigado pelas polícias Civil e Militar.

Segundo a Polícia Militar, a equipe fazia patrulhamento pela praça central da cidade quando viu dois homens em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos começaram a xingar os policiais e tentaram fugir.

Ainda conforme a corporação, os militares conseguiram alcançar os suspeitos, mas um deles, que estava dentro do quintal de uma residência, reagiu à abordagem e avançou contra um dos policiais. Para se defender, o policial desferiu um golpe com o braço no rosto do suspeito.