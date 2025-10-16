Homem avança contra policial que reage com tiro; ASSISTA

Um homem partiu para cima de um policial militar durante uma abordagem na tarde desta quarta-feira, 15, em São José da Bela Vista, na região de Franca. O caso foi filmado por uma câmera de segurança e é investigado pelas polícias Civil e Militar.
Segundo a Polícia Militar, a equipe fazia patrulhamento pela praça central da cidade quando viu dois homens em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos começaram a xingar os policiais e tentaram fugir.
Ainda conforme a corporação, os militares conseguiram alcançar os suspeitos, mas um deles, que estava dentro do quintal de uma residência, reagiu à abordagem e avançou contra um dos policiais. Para se defender, o policial desferiu um golpe com o braço no rosto do suspeito.
Durante a confusão, outro homem apareceu segurando uma faca de lâmina vermelha. Mesmo sendo parcialmente contido por uma mulher, ele avançou em direção ao policial. O militar reagiu e efetuou um disparo de arma de fogo, que não acertou ninguém.
Após o disparo, os dois homens fugiram pelos fundos de uma residência e não foram localizados. Um dos policiais teve escoriações no antebraço, recebeu atendimento médico e foi liberado.
O caso foi registrado na Polícia Civil, que vai investigar as circunstâncias da ocorrência. Segundo a corporação, os policiais envolvidos seguem em atividade até a conclusão da apuração interna.
