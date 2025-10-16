Grupo Santa Casa alerta sobre a prevenção ao câncer de mama

O câncer de mama é o que mais afeta as mulheres no Brasil, com mais de 73 mil novos casos registrados anualmente, de acordo com o Ministério da Saúde. Neste Outubro Rosa, mês de conscientização sobre a doença, o Grupo Santa Casa de Franca, através de sua unidade oncológica (Hospital do Câncer) reforça a importância da prevenção primária e do diagnóstico precoce como as ferramentas mais eficazes para reduzir a incidência e a mortalidade.

Prevenção: um estilo de vida como aliado

A luta contra o câncer de mama começa com hábitos saudáveis. A Dra. Thalita Peres, ginecologista e mastologista do Grupo Santa Casa de Franca, explica que a prevenção primária é fundamental. “É importante para a prevenção a prática de atividade física, manutenção do peso corporal adequado, alimentação saudável e evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas”, afirma a especialista.

Diagnóstico Precoce: a chave para a cura

Além da prevenção, a detecção precoce aumenta significativamente as chances de cura. É recomendado que mulheres entre 50 e 69 anos realizem a mamografia a cada dois anos. Este exame é capaz de identificar o câncer antes mesmo do aparecimento de sintomas, estratégia adotada com sucesso na maioria dos países para reduzir a mortalidade pela doença.

Fique alerta: conheça os sinais e sintomas

É crucial que as mulheres estejam atentas a qualquer alteração em suas mamas. Os principais sinais de alerta são:

Caroço (nódulo) fixo, endurecido e geralmente indolor;

Pele da mama avermelhada ou com textura semelhante à casca de laranja;

Alterações no mamilo e saída espontânea de líquido;

Pequenos nódulos nas axilas ou no pescoço.

A identificação de qualquer um desses sinais deve levar a uma consulta médica imediata.

Entendendo a doença: os tipos de câncer de mama

Existem vários tipos de câncer de mama, sendo os mais comuns:

Carcinoma ductal: O tipo mais frequente, que se origina nos ductos mamários.

O tipo mais frequente, que se origina nos ductos mamários. Carcinoma lobular: O segundo mais comum, que tem origem nos lóbulos da mama.

O segundo mais comum, que tem origem nos lóbulos da mama. Carcinoma nos tecidos conjuntivos: Tipo mais raro que se inicia nos tecidos de sustentação da mama.

Outras formas menos comuns incluem o câncer de mama inflamatório, a Doença de Paget, o tumor filoide, o angiossarcoma e o câncer de mama masculino.

Tratamento humanizado e de excelência no Hospital do Câncer de Franca

O tratamento do câncer de mama é personalizado, considerando o tipo de tumor, sua localização, as características da paciente e sua condição física. As modalidades são divididas em:

Tratamento Local: Cirurgia (que pode incluir a reconstrução mamária) e radioterapia.

Cirurgia (que pode incluir a reconstrução mamária) e radioterapia. Tratamento Sistêmico: Quimioterapia, hormonioterapia e terapia biológica.

Quando diagnosticado precocemente, o tratamento tem altíssimo potencial de cura. Em estágios mais avançados, o foco é prolongar a sobrevida e garantir a melhor qualidade de vida possível.

O presidente do Grupo Santa Casa de Franca, Dr. Sidnei Martins de Oliveira reforça o compromisso da instituição com a vida. "Nossa missão vai muito além do tratamento; começa na conscientização. O Outubro Rosa é um período crucial para levarmos informação de qualidade à população, porque acreditamos que conhecimento salva vidas. No

Hospital do Câncer de Franca, oferecemos não apenas tecnologia e uma equipe multiprofissional de excelência, mas também acolhimento e um cuidado humanizado para que nossas pacientes enfrentem esse desafio."

O Hospital do Câncer de Franca, que faz parte do Grupo Santa Casa de Franca, é referência no interior paulista, oferecendo um tratamento completo e humanizado para pacientes com câncer de mama, unindo tecnologia, equipe multidisciplinar e acolhimento.

Foi em uma simples consulta de rotina que Idalice de Lourdes Romualdo Oliveira de 71 anos recebeu a notícia que mudaria sua vida: um câncer na mama direita. Deu início, então, a uma jornada intensa de tratamento, que incluiu cirurgia e quimioterapia. “Tive muita fé e o suporte de toda a equipe do Hospital do Câncer de Franca. Eles me acolheram, explicaram cada etapa e me deram forças para vencer essa luta. Acreditar na cura fez toda a diferença”, relata Idalice, cuja história é um testemunho de coragem e da eficácia de um tratamento humanizado.



A paciente Idalice tocou o Sino da Vitória, símbolo do fim do tratamento no Hospital do Câncer de Franca

Sobre o Grupo Santa Casa de Franca

O Grupo Santa Casa de Franca é uma instituição centenária e referência regional em urgência e emergência de média e alta complexidade, com sede em Franca (SP). Composto por três unidades hospitalares — Hospital Geral, Hospital do Câncer (Unidade Oncológica) e Hospital do Coração (Unidade Coronariana) —, além de um Centro de Reabilitação com atendimento multidisciplinar e um Centro de Hemodiálise, é a única instituição de referência terciária do SUS em toda a região.

A entidade também atua como OSS (Organização Social de Saúde) e é responsável pela gestão dos AMEs (Ambulatórios Médicos de Especialidades) nas cidades de Franca, Casa Branca, Campinas, Avaré, São Carlos e Ribeirão Preto. Atualmente, a instituição atende mais de 6 milhões de pessoas em 108 municípios do Estado de São Paulo, abrangendo seis Departamentos Regionais de Saúde (DRS III, VI, VII, VIII, XIII e XIV), reafirmando seu compromisso com a excelência e a ampliação do acesso à saúde pública de qualidade.