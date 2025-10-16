Morre Dita Panice, da tradicional Lourdes e Dita Noivas em Franca

Benedita de Fátima Panice Ferreira, conhecida carinhosamente como Dita, morreu nesta quinta-feira, 16, aos 65 anos. Ela era uma das figuras mais queridas e respeitadas no setor de festas e casamentos de Franca, atuando por décadas à frente da tradicional loja Lourdes e Dita Noivas, referência na cidade e na região.

A loja foi fundada por sua mãe, Lourdes, que morreu em 2023, aos 88 anos, em decorrência de problemas no esôfago. Ao lado da mãe, Dita construiu uma história marcada por sensibilidade, profissionalismo e afeto, vestindo gerações de noivas e daminhas e tornando-se um nome forte na memória afetiva de muitas famílias francanas.

Dita deixa dois filhos: Renata Panice Ferreira e Luís Fernando Panice Ferreira. "O Fernando e eu seguimos com o legado que ela nos deixou", disse, Renata. Nas redes sociais, a filha publicou uma homenagem emocionada à mãe, relembrando seu legado e sua importância para a família.