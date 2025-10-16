Morre Dita Panice, da tradicional Lourdes e Dita Noivas em Franca

Benedita de Fátima Panice Ferreira, conhecida carinhosamente como Dita, morreu nesta quinta-feira, 16, aos 65 anos. Ela era uma das figuras mais queridas e respeitadas no setor de festas e casamentos de Franca, atuando por décadas à frente da tradicional loja Lourdes e Dita Noivas, referência na cidade e na região.
A loja foi fundada por sua mãe, Lourdes, que morreu em 2023, aos 88 anos, em decorrência de problemas no esôfago. Ao lado da mãe, Dita construiu uma história marcada por sensibilidade, profissionalismo e afeto, vestindo gerações de noivas e daminhas e tornando-se um nome forte na memória afetiva de muitas famílias francanas.
Dita deixa dois filhos: Renata Panice Ferreira e Luís Fernando Panice Ferreira. "O Fernando e eu seguimos com o legado que ela nos deixou", disse, Renata. Nas redes sociais, a filha publicou uma homenagem emocionada à mãe, relembrando seu legado e sua importância para a família.
“Mamãe, nossa inspiração, nosso coração. Há pessoas que não apenas passam pelo mundo, elas marcam o mundo com sua luz. A Lourdes e Dita Noivas nasceu de sua visão, cresceu com sua sensibilidade e se tornou um refúgio de sonhos para tantas noivas e suas histórias. Cada vestido que sai da loja carrega um pedacinho do seu coração. Cada sorriso de noiva que recebemos é um eco da sua ternura.”
A publicação foi tomada por centenas de mensagens de clientes, amigas e profissionais que conviveram com Dita ao longo dos anos.
“Em 11 anos de profissão, Dita foi a melhor pessoa que eu tive a honra de conhecer no nosso meio de trabalho! Foi uma honra pra mim ter sido vestida por você no dia mais especial da minha vida”, escreveu uma maquiadora.
“Descanse em paz querida Dita! Mulher guerreira, de muita luz, bondade e coração inigualável. Que seja recebida pelos braços do Pai”, publicou uma seguidora.
“Muita gratidão a tudo o que fez por mim e pela minha mãe. Éramos cinco irmãs, e todas fomos daminhas com seus vestidos. Mais tarde, cada uma casou com um modelo escolhido por você. Dita vai deixar um vazio enorme em Franca”, comentou outra internauta.
“Uma mulher que marcou vidas de forma única, com dedicação, amor e carinho no que fazia. Um exemplo de profissional e ser humano”, escreveu uma decoradora.
“Pessoa muito especial, dedicada, amável e que sabia lidar com os sonhos das noivinhas indecisas e ansiosas! Não esquecerei quando cheguei pra escolher meu vestido - do quanto conversamos e como foi solícita em tudo”, lembrou uma noiva.
“Dita vestia histórias, celebrava recomeços, ajudava tantas mulheres a se sentirem únicas em seus momentos mais especiais. Seu cuidado ia além dos tecidos e rendas - era feito de acolhimento, escuta e generosidade”, afirmou uma amiga da família.
Lúcia Helena Costa, que trabalhou com Dita na loja por 22 anos, deixou a mensagem de gratidão eterna guardada até a eternidade à amiga.
Dita vinha lutando contra um câncer desde 2022, mas teve metástase neste ano. O velório será no Memorial Nova Franca, nesta sexta-feira, 17, das 9 às 15h. O local do sepultamento não foi divulgado.
