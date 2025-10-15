‘Tem nosso apoio’, diz bispo sobre a campanha Franca Tem Voz

“A Igreja Católica sempre apoiou a política como um exercício do bem comum”, afirmou o bispo da Diocese de Franca, Dom Paulo Roberto Beloto. A declaração está alinhada com os objetivos da campanha Franca Tem Voz (#VoteFranca), que busca conscientizar a população sobre a importância de votar em candidatos regionais nas eleições de 2026. Dom Paulo defende o “voto consciente” e chama a atenção para os prejuízos que Franca sofre quando elege representantes de fora.

A campanha Franca Tem Voz é realizada por Acif, Cocapec, Unimed, GCN, Rádio Difusora e apoiada por CDL, Ciesp, OAB, Sebrae, Uni-Facef, Franca Basquete, Magazine Luiza e outras entidades e empresas. O objetivo é mobilizar a população para que Franca amplie sua representação na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) e conquiste representação na Câmara dos Deputados, em Brasília.

"Essa campanha visa justamente incentivar os nossos eleitores a primeiro votar e depois escolher candidatos da região para esses dois cargos: deputado federal e deputado estadual, que, com certeza, vão pensar no bem-estar da nossa região e do nosso município. Então, tem o nosso apoio”, afirmou o bispo.