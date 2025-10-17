Campanha do Outubro Rosa reforça prevenção ao câncer de mama

O Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, recebeu uma reunião para ampliar a campanha “Prevenir é a sua melhor chance”, voltada à prevenção do câncer de mama, e contou com a presença da primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas, e da deputada Delegada Graciela (PL), de Franca. O encontro teve como objetivo estimular a participação de parlamentares e lideranças municipais, divulgar exames gratuitos de mamografia e fortalecer a rede de cuidado à saúde da mulher.

A iniciativa orienta sobre a importância do diagnóstico precoce, destacando que exames preventivos podem detectar tumores em estágios iniciais, aumentando a eficácia do tratamento e as chances de cura. Também são compartilhadas informações sobre programas de acolhimento e acompanhamento de pacientes com câncer.

A campanha busca chegar diretamente às comunidades, promovendo ações que integrem os setores público e legislativo. Entre as estratégias, estão a divulgação de serviços assistenciais oferecidos pelo Estado e a mobilização de parlamentares para engajar a população na prevenção.