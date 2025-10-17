Campanha do Outubro Rosa reforça prevenção ao câncer de mama

O Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, recebeu uma reunião para ampliar a campanha “Prevenir é a sua melhor chance”, voltada à prevenção do câncer de mama, e contou com a presença da primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas, e da deputada Delegada Graciela (PL), de Franca. O encontro teve como objetivo estimular a participação de parlamentares e lideranças municipais, divulgar exames gratuitos de mamografia e fortalecer a rede de cuidado à saúde da mulher.
A iniciativa orienta sobre a importância do diagnóstico precoce, destacando que exames preventivos podem detectar tumores em estágios iniciais, aumentando a eficácia do tratamento e as chances de cura. Também são compartilhadas informações sobre programas de acolhimento e acompanhamento de pacientes com câncer.
A campanha busca chegar diretamente às comunidades, promovendo ações que integrem os setores público e legislativo. Entre as estratégias, estão a divulgação de serviços assistenciais oferecidos pelo Estado e a mobilização de parlamentares para engajar a população na prevenção.
Segundo dados do Ministério da Saúde, o câncer de mama é o segundo tipo de tumor que mais acomete mulheres no país, reforçando a importância de exames regulares mesmo para quem não apresenta sintomas. A iniciativa do Outubro Rosa reforça que o acesso à prevenção e ao diagnóstico precoce é essencial para reduzir a mortalidade e ampliar a rede de cuidado à saúde feminina em São Paulo.
A deputada estadual Delegada Graciela reforçou a atuação do Legislativo na promoção da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.
“O câncer de mama é o segundo tumor maligno que mais acomete mulheres no mundo. A população precisa se conscientizar que a prevenção e o diagnóstico precoce são essenciais para salvar vidas. Realizar exames preventivos, que podem detectar o câncer em estágios iniciais, aumenta a eficácia do tratamento e as chances de cura. Por isso, recomendamos que é de vital importância que a mamografia seja realizada mesmo em quem não apresenta nenhum sintoma”, disse.
A primeira-dama Cristiane Freitas defendeu a integração entre os poderes e ressaltou a importância da conscientização da população sobre prevenção. “Mais do que uma campanha, esta é uma rede de cuidado. Contar com a parceria das deputadas é fundamental para que todas as mulheres se sintam cuidadas, conscientes da prevenção e seguras de que o Governo do Estado está ao lado delas. Prevenir é sempre a melhor chance”, concluiu.
Deputada estadual Delegada Graciela e a primeira-dama do Estado de São Paulo, Cristiane Freitas
