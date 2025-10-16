Canastra Eko Resort inicia obra de infraestrutura em Minas Gerais



O Canastra Eko Resort, megaempreendimento de R$ 1,2 bilhão na região em frente ao parque nacional da Serra da Canastra, em Minas Gerais, anuncia o início das obras de infraestrutura de seus primeiros setores, dando um passo decisivo para a concretização do projeto que promete transformar a economia e o turismo local. As primeiras frentes de trabalho concentram-se na abertura de vias e na construção do gastrobar e Beach Club, piscinas e spa, que será um dos principais pontos de lazer do complexo. A obra, da incorporadora Alma Urban, está sendo realizada às margens do Rio Grande, no município de Cássia (MG), de frente para o parque nacional da Serra da Canastra.

A fase inicial das obras inclui a finalização da abertura de todas as ruas do condomínio Canastra Eko Residence, com previsão para o início da construção dos muros de delimitação da área até o final do mês. Paralelamente, o foco está na construção do Beach Club. A área de lazer receberá um novo gastrobar, além da organização e construção das piscinas e spa. Um dos grandes destaques é a transformação da orla ribeirinha em frente ao clube: a margem do Rio Grande está sendo preparada, com a limpeza da área, para receber areia branca, criando uma verdadeira praia fluvial de alto padrão para os futuros proprietários e frequentadores, que posteriormente se estenderá por toda a orla do condomínio

A estratégia da incorporadora e construtora visa entregar rapidamente as áreas de lazer e a infraestrutura básica para os clientes. Eduardo Almeida, cofundador da Alma Group, destaca o compromisso com a agilidade e a qualidade. "Estamos com as ruas do condomínio abertas e já iniciando a parte do muro. O nosso objetivo é ter o Beach Club pronto até o final do ano, com as piscinas, o gastrobar e a nossa praia fluvial de areia branca na orla do rio, para que os proprietários já possam usufruir de uma infraestrutura de lazer de altíssimo nível."

O cronograma de obras segue acelerado para as próximas etapas. A previsão é de 36 meses para a entrega completa do Canastra Eko Residence e dos Bangalôs. O empreendimento, que já teve seu hotel no sistema de multipropriedade (Canastra Eko Hotel) com cerca de 40% das cotas vendidas, também tem data marcada para o início de sua obra principal. A construção do hotel, com 232 apartamentos e design em formato de navio, está prevista para começar em junho do próximo ano.

Com um conceito de "mini cidade sustentável", o Canastra Eko Resort é composto por diferentes produtos, como hotelaria, clubes, condomínios residenciais e parques temáticos, em uma área total de mais de 300 mil m². A concretização das obras marca o avanço de um projeto que promete gerar centenas de empregos e impulsionar o turismo na região, capitalizando a proximidade com o Parque Nacional da Serra da Canastra, o turismo náutico e o crescente turismo religioso de Cássia.

Mais informações sobre o projeto e a comercialização das unidades estão disponíveispelas redes sociais do empreendimento, pelo site www.almagroup.com.br ou pelo WhatsApp (16) 99690-7070.



Megaempreendimento às margens do Rio Grande avança com a construção de ruas (Foto: Divulgação)