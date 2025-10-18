'Mata!': vídeo mostra homem agredido com pá de lata em Franca

O vídeo de uma agressão que teria ocorrido no Jardim Palma, em Franca, e circula nas redes sociais, gerou preocupação aos moradores do bairro. No registro, um homem é agredido com uma pá de lata.

A agressão teria ocorrido em 24 de agosto, quando uma mulher foi flagrada correndo em direção a um homem que seria morador de rua, no meio da noite.

No registro, é possível ver que ela atinge a vítima e os dois caem, momento em que a agressora tenta aplicar um golpe de luta no morador de rua, que resiste. Um outro homem aparece na filmagem, carregando uma pá de lixo, feita de lata, e começa a desferir golpes na vítima, caída no chão. Enquanto isso acontecia, a mulher gritava: “Mata ele, mata ele”.

Boletim de ocorrência registrado