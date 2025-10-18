'Mata!': vídeo mostra homem agredido com pá de lata em Franca

O vídeo de uma agressão que teria ocorrido no Jardim Palma, em Franca, e circula nas redes sociais, gerou preocupação aos moradores do bairro. No registro, um homem é agredido com uma pá de lata.
A agressão teria ocorrido em 24 de agosto, quando uma mulher foi flagrada correndo em direção a um homem que seria morador de rua, no meio da noite.
No registro, é possível ver que ela atinge a vítima e os dois caem, momento em que a agressora tenta aplicar um golpe de luta no morador de rua, que resiste. Um outro homem aparece na filmagem, carregando uma pá de lixo, feita de lata, e começa a desferir golpes na vítima, caída no chão. Enquanto isso acontecia, a mulher gritava: “Mata ele, mata ele”.
Boletim de ocorrência registrado
A agressão ao morador de rua teria gerado uma ameaça contra testemunha. Um boletim de ameaça e violência doméstica foi registrado, na última terça-feira, 14, contra a mulher que teria agredido o morador de rua. Os fatos narrados teriam ocorrido na sexta-feira, 10, quando a denunciante teria sido ameaçada de morte pela suspeita.
A ocorrência registrada descreve que a denunciante estava na casa de sua mãe, quando abriu o portão para socorrer sua vizinha e se deparou com a agressora, de moto, na porta da casa. Segundo o registro, a ameaça teria sido “eu vou te matar, eu quase matei o (nome omitido) e agora vai ser sua vez”. Após isso, a mulher foi embora do local e procurou a polícia, dizendo que a denunciante tinha a ameaçado.
No domingo, dia 12, a ameaça teria voltado a acontecer, desta vez numa festa comunitária infantil no mesmo bairro.
O boletim de ocorrência foi registrado e a polícia disponibilizou a possibilidade de medida protetiva para a ameaçada. O caso segue em investigação.
