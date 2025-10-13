Criminosos invadem lotérica, cortam a energia e furtam cofre

A Polícia Civil investiga um furto a uma casa lotérica na madrugada desta segunda-feira, 13, em Ipuã, na região de Franca. Ao menos cinco criminosos participaram da ação, na avenida Dona Teresa, no Centro da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, três suspeitos escalaram o muro lateral do estabelecimento e cortaram a energia elétrica do prédio antes de deixar o local.

Cerca de duas horas depois, o grupo retornou e, utilizando ferramentas, cortou a grade metálica de uma janela nos fundos, por onde conseguiu entrar.