Criminosos invadem lotérica, cortam a energia e furtam cofre

A Polícia Civil investiga um furto a uma casa lotérica na madrugada desta segunda-feira, 13, em Ipuã, na região de Franca. Ao menos cinco criminosos participaram da ação, na avenida Dona Teresa, no Centro da cidade.
De acordo com o boletim de ocorrência, três suspeitos escalaram o muro lateral do estabelecimento e cortaram a energia elétrica do prédio antes de deixar o local.
Cerca de duas horas depois, o grupo retornou e, utilizando ferramentas, cortou a grade metálica de uma janela nos fundos, por onde conseguiu entrar.
Dentro da lotérica, os criminosos vasculharam o ambiente e romperam uma das portas internas.
Um veículo Fiat Uno aguardava do lado de fora com outros dois comparsas. O carro foi estacionado de ré, encostado na porta dos fundos, para facilitar a retirada de um cofre que foi colocado no bagageiro.
Após o furto, o grupo fugiu na contramão da avenida em direção à praça central da cidade. Câmeras de monitoramento próximas ao local registraram a movimentação dos bandidos.
A Polícia Científica foi acionada para realizar perícia no imóvel, e o setor de identificação papiloscópica (Afis) deve tentar extrair impressões digitais deixadas pelos suspeitos. Até o momento, ninguém foi preso.
