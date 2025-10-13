Quiosque ACIF no Franca Shopping é vitrine gratuita a associados

O Balcão do Associado ACIF – projeto da Associação do Comércio e Indústria de Franca que fomenta a venda de produtos e serviços de empresas associadas fora de suas sedes - chega ao Franca Shopping com um quiosque itinerante. A plataforma será inaugurada na próxima quinta-feira, dia 16, com o Núcleo de Cafés Especiais, do Programa Empreender ACIF. Durante quatro dias, o público terá acesso a produtos de onze marcas de bebidas altamente qualificadas.

“O Balcão do Associado é mais do que uma vitrine, é uma oportunidade real de conexão entre o pequeno empresário e o público consumidor”, afirma o presidente da ACIF, Fernando Rached Jorge. “Com o quiosque itinerante, ampliamos o alcance dos nossos associados, levando seus produtos e serviços para espaços de grande visibilidade, como o Franca Shopping. Essa iniciativa reforça o compromisso da ACIF em gerar novas oportunidades de negócio, fortalecer o empreendedorismo local e valorizar o que Franca tem de melhor”, diz.

De acordo com a gerente de marketing do Franca Shopping, Angelique Canabrava, a parceria entre o Franca Shopping e a ACIF reforça o compromisso das instituições com o fortalecimento do comércio francano. “Acreditamos no potencial do comércio local e entendemos que, ao apoiar iniciativas como o Balcão de Negócios Itinerante da ACIF, estamos impulsionando o desenvolvimento de Franca. O nosso objetivo, como Franca Shopping, é ser um parceiro dos empreendedores, oferecendo um espaço para que eles possam crescer e ter mais visibilidade. Fortalecer os pequenos negócios é fortalecer a economia de toda a cidade”, afirma.

Participam desta primeira edição do Balcão do Associado no Franca Shopping as empresas do Núcleo de Cafés Especiais: Aleluia, Bela Época, Coronel, Dona Onça, Fazenda Limoeiro, Kafers, Minamihara, Moscardini, Olinto, Santo Par, Terra Molhada e Zaz. O grupo é ligado ao Programa Empreender ACIF, que une empresas de um mesmo segmento visando qualificação, networking e oportunidades de negócio.

Sobre o Balcão do Associado ACIF

O Balcão do Associado ACIF é um projeto que visa criar oportunidades de negócio para as empresas ligadas à ACIF, fora de seus ambientes habituais. Atualmente, é possível agendar, de forma gratuita, a utilização da sede da ACIF (Rua Monsenhor Rosa, 1940) e do quiosque itinerante no Franca Shopping.

No Franca Shopping, o associado poderá expor sua marca durante quatro dias – de quinta a domingo – conforme o horário de funcionamento do centro de compras (das 10h às 22h entre quinta e sábado e das 15h às 20h no domingo).

A participação no Balcão do Associado ACIF é gratuita, e os interessados devem preencher um formulário de inscrição que será analisado pelo shopping.

Para solicitar o formulário e realizar a inscrição, a empresa deve entrar em contato com a ACIF pelo telefone (16) 99967-4003.

Serviço

Balcão do Associado ACIF – Franca Shopping

O que é: utilização do quiosque itinerante da ACIF no Franca Shopping para comercialização de produtos e serviços no centro de compras, por quatro dias.

Participação: gratuita e exclusiva a associados ACIF.

Informações e agendamento: (16) 99967-4003 (WhatsApp).