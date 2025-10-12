Helinho Garcia apoia campanha Franca Tem Voz

O ex-jogador e técnico do Franca Basquete, Helinho Garcia, declarou apoio à campanha Franca Tem Voz (#VoteFranca), movimento que busca conscientizar os eleitores sobre a importância de escolher candidatos locais nas próximas eleições estaduais e federais. Para o comandante, que levou o time francano ao título do Campeonato Paulista na sexta-feira, 10, o projeto é essencial para fortalecer a representatividade política da cidade e trazer benefícios concretos à população.

“O projeto Franca Tem Voz é um projeto incrível, que visa unir e fortalecer a nossa força política dentro do Estado de São Paulo, dentro do Brasil, para que a gente possa trazer benefícios para a nossa população e, consequentemente, a gente vai estar aumentando também a nossa união, a nossa autoestima e, com certeza, os benefícios que tudo isso pode trazer para a nossa cidade e região”, afirmou.

De acordo com Helinho, a campanha vai muito além da política: trata-se de um movimento de pertencimento e responsabilidade coletiva. Ele destacou áreas que podem ser fortalecidas através do projeto. “Eu não tenho dúvida de que a área social, a área política, a área do esporte, a área de lazer, tudo isso são áreas fundamentais para que a gente possa fortalecer a nossa população, as nossas crianças, os nossos adolescentes.”