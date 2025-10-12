Helinho Garcia apoia campanha Franca Tem Voz

O ex-jogador e técnico do Franca Basquete, Helinho Garcia, declarou apoio à campanha Franca Tem Voz (#VoteFranca), movimento que busca conscientizar os eleitores sobre a importância de escolher candidatos locais nas próximas eleições estaduais e federais. Para o comandante, que levou o time francano ao título do Campeonato Paulista na sexta-feira, 10, o projeto é essencial para fortalecer a representatividade política da cidade e trazer benefícios concretos à população.
“O projeto Franca Tem Voz é um projeto incrível, que visa unir e fortalecer a nossa força política dentro do Estado de São Paulo, dentro do Brasil, para que a gente possa trazer benefícios para a nossa população e, consequentemente, a gente vai estar aumentando também a nossa união, a nossa autoestima e, com certeza, os benefícios que tudo isso pode trazer para a nossa cidade e região”, afirmou.
De acordo com Helinho, a campanha vai muito além da política: trata-se de um movimento de pertencimento e responsabilidade coletiva. Ele destacou áreas que podem ser fortalecidas através do projeto. “Eu não tenho dúvida de que a área social, a área política, a área do esporte, a área de lazer, tudo isso são áreas fundamentais para que a gente possa fortalecer a nossa população, as nossas crianças, os nossos adolescentes.”
O treinador ressaltou que eleger representantes da cidade tanto para a Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) quanto para a Câmara dos Deputados é decisivo para garantir avanços em diferentes áreas. “É um projeto fundamental para a nossa cidade, para aquilo que a gente precisa ter representantes, tanto na Alesp, assim como na Câmara Federal, para que a gente possa, junto dessas pessoas que estarão lá representando a cidade de Franca e toda a região, trazer benfeitorias e benefícios para a nossa população.”
Helinho também reforçou o quanto Franca perdeu espaço político por não eleger parlamentares com base eleitoral local. Para ele, a ausência de representantes diretos tem custado caro ao desenvolvimento regional. “Esses representantes podem fazer muita coisa. Eles têm verbas para trazer muitas benfeitorias para a nossa região, para a nossa cidade, e com certeza Franca deixou muito a ganhar durante esses anos que nós ficamos com menos representantes do que a gente poderia ter nas duas instituições.”
A campanha Franca Tem Voz é uma iniciativa apartidária, organizada por entidades como Acif, Cocapec, Unimed, GCN, Rádio Difusora e apoiada por CDL, Ciesp, OAB, Sebrae, Uni-Facef, Franca Basquete, Magazine Luiza e outras instituições. O movimento busca despertar na população o senso de responsabilidade com o voto e resgatar o protagonismo político da cidade, que há mais de uma década não elege um deputado federal.
"É um projeto que eu apoio e tenho certeza de que todo francano também apoia", finalizou.
