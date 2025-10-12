Franca conquista policlínica e amplia serviços de saúde

Franca deu mais um passo importante na área da saúde. A cidade foi contemplada com sua primeira policlínica, um centro moderno que vai reunir consultas, exames e pequenos procedimentos em um só lugar.

O termo de compromisso foi assinado no dia 7 de outubro, em Brasília, formalizando a parceria entre o município e o Governo Federal. O investimento total chega a R$ 30 milhões, dentro do Novo PAC Seleções, programa que destinou até R$ 30 milhões por cidade para a implantação de unidades desse tipo no Estado de São Paulo. Serão mais de R$ 16 milhões para obras físicas e outros R$ 13 milhões em equipamentos.

A nova policlínica será construída no Residencial João Liporoni, em área já reservada pela Prefeitura.

Consultas e exames em um só lugar

O novo espaço vai funcionar como um centro de apoio à rede municipal de saúde, oferecendo serviços que hoje estão espalhados em diferentes pontos da cidade.

No mesmo local, os pacientes poderão realizar consultas com especialistas e exames diagnósticos, com mais conforto, agilidade e integração entre as equipes médicas.

Entre as especialidades previstas estão cardiologia, neurologia, oftalmologia, angiologia, ortopedia e ginecologia. A unidade também oferecerá ressonância magnética, tomografia, ultrassonografia, eletrocardiograma e exames laboratoriais.

Procedimentos rápidos e menos espera

A policlínica também vai realizar procedimentos ambulatoriais simples, como biópsias, cauterizações e vasectomias.

Com o convênio assinado, a próxima etapa será a licitação da obra, que definirá a empresa responsável pela construção. O prazo de execução é de 48 meses, contados a partir da assinatura do termo de convênio.

Referência regional em atendimento

Franca está entre os poucos municípios paulistas contemplados nesta fase do programa federal, um reconhecimento à sua importância como polo de atendimento regional.

Mais do que um novo prédio, a policlínica representa um salto de qualidade no atendimento do SUS, aproximando a população de diagnósticos precisos e cuidados especializados.