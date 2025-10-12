”Quando uma criança passa fome, é problema de todo mundo”
Carolina Maria de Jesus
Aniversários
Nesse 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora de Aparecida, mudam de idade o sobrinho Jorge Luís Lima Navarro, e o colega Aurélio Garcia...
Amanhã,13, Clóvis Parra e Elidiane da Silva...
Na terça-feira,14, sr. José Pedro Soares, Tellini e Marcos Rogério Afonso...
Na quarta, 15, Talita Maníglia Lauretzn, Diego Fagundes e Luís Antônio (Piriri) Couto Rosa...
Na quinta, 16, médico Eduardo Barbosa Sandoval e Maria Ângela Pires...
Na sexta-feira, 17, Vinícius de Almeida e Luciano Hannouche...
E no próximo sábado, 18, Heloísa Sandoval Ribeiro, Marcelo de Arruda Campos e o cantor Bueno. Abraço a todos.
A nova sede do Iansa
Está sendo entregue à população, a nova e ampla sede do Iansa (Instituto de Apoio Nossa Senhora Aparecida), situado à rua Euzébio Cassiano Costa, 1.940, no Jardim do Éden, bem próximo dos Hospitais do Câncer e do Coração. A inauguração é marcada pela celebração de uma missa neste domingo, 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, às 10 horas, dirigida pelo querido Frei Ditinho, da Paróquia de Nossa Senhora das Graças, e um dos incentivadores dessa obra.
Casal que conseguiu esta obra
Para conseguir erguer essa nova sede para acolher pessoas em tratamento de câncer e seus acompanhantes, esse casal vem lutando há anos. Eliane, que se recuperou de um câncer, foi à luta com seu marido Daniel, conseguindo a doação do terreno e todo o material para a construção. Ali, o tratamento oferecido é completo, incluindo alimentação, banho e acomodação, sem qualquer custo. O Iansa é sustentado com o resultado do bazar permanente e outras contribuições da comunidade. Todos conhecem e confiam nesse abençoado trabalho da Eliane, Daniel e equipe.
Dicas Prátricas
O bife à milanesa ficará mais gostoso, se você misturar a farinha de rosca com um pouco de manjericão e dentes de alho, picados e amassados. Outra: para que um assado fique dourado, pincele a carne com molho de soja antes de levar ao forno. E ainda: quando você fizer um assado, coloque junto, no forno, uma vasilha refratária cheia de água para evitar que a carne resseque.
Tim-tim
Vamos antecipando nosso abraço ao amigo Clóvis Parra, que passa amanhã para nova idade. Ele é um bem sucedido empresário, dirigindo a Central Máquinas para calçados. Não dispensa também algumas longas caminhadas (Franca-Aparecida) e pedaladas. Parabéns ao Clóvis, na foto com a esposa Regina e os netos, grande paixão do vovô Clóvis.
O nome do futuro Mercadão
Franca deverá ter em breve o seu mercadão, que pode virar novo ponto turístico, como já acontece com outros grandes centros. O local escolhido foi a antiga estação da Mogiana, que teve o prédio adaptado, com cerca de 20 boxes, destinados ao comércio de hortifrútis e produtos agrícolas em geral, como já é o costume em outros lugares. Terá ainda menores boxes, para o comércio de artesanatos e gastronomia. O Mercadão terá o nome do saudoso Ademir Sebastião Pedro de Souza, um apaixonado pelas ferrovias, ao lado de seu pai, o ferroviário Jonas Pedro. Justíssima homenagem!
O grande Estêvão William
Um orgulho para todos nós, francanos, esse jovem que se destacou de forma rápida e brilhante no futebol brasileiro, jogando pelo Palmeiras, e logo tendo seu “passe” adquirido pelo Chelsea, da Inglaterra, onde chegou e já conquistou toda a torcida pelo seu talentoso futebol. Ele não esquece de suas origens, e está montando uma grande escolinha, de formação educacional e esportiva, para crianças e jovens francanos. E que certamente poderá revelar outros talentos como Estêvão William. Na foto, ele está com seu pai, o pastor Ivor.
50ª Edição da Noite EP
Marcada para a próxima semana, sexta-feira, 24, a edição de número 50 da mais expressiva festa da sociedade francana. Criada pela saudosa Sônia Menezes (Patrícia) Pizzo, homenageando elegantes e personalidades empresariais, segue agora através de sua neta, Camila Pizzo. Ela que é também muito querida e comunicativa. Será no Villa Eventos, que abrigará a elegante e importante festa. Sinto-me honrado e agradecido, por ter meu nome incluído nas homenagens.
Co-piada
A mulher, zangada com o atraso do marido, liga pra ele:
- E aí, seu pilantra vagabundo, onde você está?
- Oi, amor, desculpe eu não te ligar antes, eu...
- Eu, o quê? Sem vergonha! Onde está até essa hora?
- Ah, amor, sabe aquela joalheria, onde você viu aquele anel de diamante, que você achou maravilhoso?
- Sim, amorzinho... Lembro. É aí que você está, meu amor?
- Pois é, querida... Mas, na verdade, eu estou no bar do lado!
Arquivo do Tempo
Esta foto é do ano de 1960, na quadra do IETC (agora EETC), com time de basquete do Grêmio 18 de Março. Vamos conferir, da esquerda para a direita, em pé: Paulão, ?, Miguelzinho Aidar, Totô, Marcos Junqueira, Wellington e Marcos Piu. Agachados: Roberto Engler, Hélio Rubens, Lamartine, Dante Finatti e Samuel. Saudade dos queridos amigos de escola!
Mensagem Final
“A vida não quer saber se você aguenta ou não... Ela simplesmente te obriga a ser forte e suportar cada pancada.”
