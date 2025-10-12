Está sendo entregue à população, a nova e ampla sede do Iansa (Instituto de Apoio Nossa Senhora Aparecida), situado à rua Euzébio Cassiano Costa, 1.940, no Jardim do Éden, bem próximo dos Hospitais do Câncer e do Coração. A inauguração é marcada pela celebração de uma missa neste domingo, 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, às 10 horas, dirigida pelo querido Frei Ditinho, da Paróquia de Nossa Senhora das Graças, e um dos incentivadores dessa obra.

Casal que conseguiu esta obra

Para conseguir erguer essa nova sede para acolher pessoas em tratamento de câncer e seus acompanhantes, esse casal vem lutando há anos. Eliane, que se recuperou de um câncer, foi à luta com seu marido Daniel, conseguindo a doação do terreno e todo o material para a construção. Ali, o tratamento oferecido é completo, incluindo alimentação, banho e acomodação, sem qualquer custo. O Iansa é sustentado com o resultado do bazar permanente e outras contribuições da comunidade. Todos conhecem e confiam nesse abençoado trabalho da Eliane, Daniel e equipe.