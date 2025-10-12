Depois de quase um ano de preparativos para a Noite EP 50 anos, a data se aproxima e estamos com aquele misto de alegria e ansiedade para que tudo seja impecável. Quem assina o projeto de decoração, mais uma vez, é a conceituada Dona Finna, com direção de Marcos Tostes e projeto de Cris Cintra. A inspiração vem das festas tradicionais, já que a EP comemora seus 50 anos. Vamos fazer o clássico com toques de modernismo. Estou ansiosa para ver tudo pronto.
Delícias
O cardápio foi preparado com muito carinho para agradar nossos homenageados e convidados. Elis e Serginho do Val, leia-se Buffet Emporio, estão nos preparativos para mais uma vez entregar muito sabor e qualidade. Confesso que, atendendo a pedidos, vamos repetir algumas delícias, mas tem muita novidade. Falando em delícias, a Sorvetes Perfetto apresenta mais um de seus produtos incríveis, que será surpresa, é claro, mas eles sempre escolhem a dedo o que servir na Noite EP. Na foto, Eduardo Dalcin, nome forte da Perfetto com a esposa, a empresária Gabriela Bisco.
Sala de Doces
Cris Cintra criou uma Sala de Doces para celebrar os 50 anos, e a mesa principal será feita pela Vânia Inácio e sua Nobre’s Doceria, que já estão nos preparativos de tortas, bolos e sobremesas incríveis. Inclusive, haverá lançamentos exclusivos para o evento. Devo dizer que estou ansiosa para experimentar uma novidade com caramelo salgado que é de comer rezando. Lógico que tudo será feito com muito chocolate nobre e produtos de altíssima qualidade. Aguardem!
Brigadeiro
E não pode faltar o maravilhoso brigadeiro de tacho da Marina Paiva, que fará parte desta Sala de Doces. Além do brigadeiro tradicional, teremos o brigadeiro de ninho, que faz o maior sucesso. Para os 50 anos, ela promete uma apresentação surpreendente. Para todos os presentes, teremos um festival de sabores, começando pelo cardápio do Empório, seguido dessas sobremesas, doces e sorvetes irresistíveis. Preparem-se!
Caribe Coqueteleira
Ton Pires é o fundador e CEO da Caribe Coqueteleira, responsável pela assinatura dos drinks da festa. Ele é membro da ABBAS - Academia de Bartenders e Baristas da América do Sul, professor licenciado e traz qualidade e credibilidade para suas criações. Vamos degustar drinks deliciosos, e ele lançará o drink exclusivo EP 50 Anos no dia 24 de outubro, no Villa Eventos. Ton conta com as irmãs Bia e Helô na administração da empresa, garantindo credibilidade com os melhores fornecedores do mercado, além de uma equipe especializada. Com certeza, iremos brindar muito nesta grande noite.
Equipe de Milhões
Parte da minha equipe de milhões, amigas de longa data que amam a nossa Noite EP, estará mais um ano comigo na organização do receptivo, para que tudo aconteça da melhor maneira possível. É lógico que elas estarão com modelos exclusivos do Carinna de Paula Ateliê e a produção dos talentosos Rodrigo Davanço e Natally Miguel. Rose Victal, além de cuidar da venda dos ingressos, estará responsável pelos troféus. Rosângela Maria, com seu cerimonial, é responsável pela equipe de recepcionistas. Paty Fuzisawa, Carol Aguila e Roberta Fuzisawa fazem parte da minha equipe de apoio e cuidam de detalhes importantes do evento. Obrigada, meninas!
Conexão
A animação dos convidados fica por conta da nossa Conexão Nacional que promete um repertório variado com diversos ritmos e estilos o que agrada em cheio. Ouvi dizer que teremos novidades. Conexão realiza shows em diversos lugares do Brasil e é a escolha certeira para quem quer uma noite de muita qualidade musical e diversão.
Estreia
E quem estreia na Noite EP é a banda Francana Malabarizando, com um repertório cheio de brasilidade, muito samba, axés antigos e muito mais. Vamos fechar os 60 anos em clima de carnaval e muita alegria. O líder da banda, o vocalista Rafa Martins, promete arrasar e fechar com chave de ouro. Animadíssima!
Pensando Bem
A agência de publicidade que cuidou da campanha 50 Anos de Noite EP foi a conceituada Pensando Bem, liderada por Giordana Garcia e Rodolffo Neto. Os cinquenta vídeos que vocês estão acompanhando terminam essa semana em publicações nas redes sociais. Durante o evento, eles estarão com um miniestúdio, apresentado um podcast ao vivo da festa. Gostei!
Fotos
O responsável pelas fotos da Noite EP, mais uma vez, é o talentoso profissional José de Souza Andrade, que traz uma equipe especializada nesta edição para imortalizar cada momento desta data especial.
Ação
Atenção, câmera, luz, ação! Os registros em filmagens para o Record em Revista e os filmes criativos da noite são de responsabilidade de Lino Moraes, que, através de seu olhar clínico, tornará tudo ainda mais especial. Ele também cuida da transmissão simultânea da entrega dos troféus para os nossos homenageados. Muito obrigada, Linão, por mais essa parceria!
No Villa
Mais uma vez, o salão Cristal do Villa Eventos será o cenário para os 50 anos de Noite EP. Agradecimentos especiais aos proprietários, que também dirigem o espaço e abrem suas portas para tornar nossa noite ainda mais especial: o casal Marina e Alexandre Pimenta, e a filha Ana Paula. Ana, além de gerenciar tudo com maestria, tem realizado eventos, especialmente formaturas, que se tornam inesquecíveis. Parabéns e muito obrigada pela parceria!
Agradecimento especial
Gostaria de dedicar um agradecimento especial à Rê Comparini, que tem sido uma parceira inestimável na organização da Noite EP este ano. Seu comprometimento e profissionalismo foram fundamentais para o sucesso do evento. Agradeço sinceramente por toda a dedicação.
Lembrando
Lembrando que o evento "50 Anos de Noite EP - Empresários e Personalidades" acontecerá no dia 24 de outubro, às 21h, no Villa Eventos. Um pouco do que vocês poderão esperar já foi destacado na coluna deste domingo, mas gostaria de ressaltar que a cerveja da noite será a minha favorita: Stella Artois. Também teremos águas Azzurra, whisky Red Label e refrigerantes normais e zero.
Por fim…
Vamos reunir empresários, profissionais liberais, autoridades, grandes marcas e pessoas que fazem a nossa cidade acontecer. Com a produção de Cazza Eventos, minha sócia Ana Laura da Silveira e Lucas, e eu, estamos preparando uma noite incrível, repleta de amor e profissionalismo.
Vale lembrar que o serviço de valet está incluído e, se beber, não dirija.
