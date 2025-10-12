Depois de quase um ano de preparativos para a Noite EP 50 anos, a data se aproxima e estamos com aquele misto de alegria e ansiedade para que tudo seja impecável. Quem assina o projeto de decoração, mais uma vez, é a conceituada Dona Finna, com direção de Marcos Tostes e projeto de Cris Cintra. A inspiração vem das festas tradicionais, já que a EP comemora seus 50 anos. Vamos fazer o clássico com toques de modernismo. Estou ansiosa para ver tudo pronto.

O cardápio foi preparado com muito carinho para agradar nossos homenageados e convidados. Elis e Serginho do Val, leia-se Buffet Emporio, estão nos preparativos para mais uma vez entregar muito sabor e qualidade. Confesso que, atendendo a pedidos, vamos repetir algumas delícias, mas tem muita novidade. Falando em delícias, a Sorvetes Perfetto apresenta mais um de seus produtos incríveis, que será surpresa, é claro, mas eles sempre escolhem a dedo o que servir na Noite EP. Na foto, Eduardo Dalcin, nome forte da Perfetto com a esposa, a empresária Gabriela Bisco.

Sala de Doces

Cris Cintra criou uma Sala de Doces para celebrar os 50 anos, e a mesa principal será feita pela Vânia Inácio e sua Nobre’s Doceria, que já estão nos preparativos de tortas, bolos e sobremesas incríveis. Inclusive, haverá lançamentos exclusivos para o evento. Devo dizer que estou ansiosa para experimentar uma novidade com caramelo salgado que é de comer rezando. Lógico que tudo será feito com muito chocolate nobre e produtos de altíssima qualidade. Aguardem!

Brigadeiro