Identificado: idoso morre após passar mal e bater o carro

Um homem de 78 anos morreu após passar mal enquanto dirigia e bater contra uma placa de sinalização e uma árvore. O acidente aconteceu neste sábado, 11, no Jardim Ângela Rosa, em Franca.
A vítima foi identificada como Wanir Ribeiro Pimenta, de 78 anos.
Wanir descia pela rua Jorge Tabah em um Chevrolet Classic prata. Testemunhas relataram que o viram com o peito debruçado sobre o volante. A vítima bateu em uma placa de "Pare", perdeu o controle do carro e foi de encontro a uma árvore, parando no meio da mata.
O Corpo de Bombeiros e a USA (Unidade de Suporte Avançado) estiveram no local e constataram o óbito. A causa seria um possível mal súbito.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.