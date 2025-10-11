Identificado: idoso morre após passar mal e bater o carro

Um homem de 78 anos morreu após passar mal enquanto dirigia e bater contra uma placa de sinalização e uma árvore. O acidente aconteceu neste sábado, 11, no Jardim Ângela Rosa, em Franca.

A vítima foi identificada como Wanir Ribeiro Pimenta, de 78 anos.

Wanir descia pela rua Jorge Tabah em um Chevrolet Classic prata. Testemunhas relataram que o viram com o peito debruçado sobre o volante. A vítima bateu em uma placa de "Pare", perdeu o controle do carro e foi de encontro a uma árvore, parando no meio da mata.