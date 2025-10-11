11 de outubro de 2025
EM FRANCA

Identificado: idoso morre após passar mal e bater o carro

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
GCN
Local do acidente no Jardim Ângela Rosa; vítima: Wanir Ribeiro Pimenta
Local do acidente no Jardim Ângela Rosa; vítima: Wanir Ribeiro Pimenta

Um homem de 78 anos morreu após passar mal enquanto dirigia e bater contra uma placa de sinalização e uma árvore. O acidente aconteceu neste sábado, 11, no Jardim Ângela Rosa, em Franca.

A vítima foi identificada como Wanir Ribeiro Pimenta, de 78 anos.

Wanir descia pela rua Jorge Tabah em um Chevrolet Classic prata. Testemunhas relataram que o viram com o peito debruçado sobre o volante. A vítima bateu em uma placa de "Pare", perdeu o controle do carro e foi de encontro a uma árvore, parando no meio da mata.

O Corpo de Bombeiros e a USA (Unidade de Suporte Avançado) estiveram no local e constataram o óbito. A causa seria um possível mal súbito.

