09 de outubro de 2025
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
FATALIDADE

Mulher corre para pegar van, é atropelada e morre na região

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução
Local do acidente em Cristais Paulista; vítima: Eliane Aparecida Pereira, de 58 anos
Uma mulher de 58 anos morreu no fim da manhã desta quinta-feira, 9, após ser atropelada em um cruzamento na entrada principal de Cristais Paulista, na região de Franca.

Segundo testemunhas, Eliane Aparecida Pereira tentava atravessar a rua Wanir José Silveira, na esquina com a avenida Antônio Prado, quando foi atingida pelo carro.

Eliane teria corrido para tentar alcançar a van que faz o transporte entre Cristais Paulista e Franca, mas não percebeu a aproximação do veículo, uma Volkswagen Parati.

O motorista do carro parou para prestar socorro e acionou a ambulância da cidade.

Moradores que presenciaram o acidente ajudaram nos primeiros socorros até a chegada da equipe médica. Eliane chegou a ser levada para a unidade de saúde da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Franca.

