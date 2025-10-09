Mulher corre para pegar van, é atropelada e morre na região

Uma mulher de 58 anos morreu no fim da manhã desta quinta-feira, 9, após ser atropelada em um cruzamento na entrada principal de Cristais Paulista, na região de Franca.
Segundo testemunhas, Eliane Aparecida Pereira tentava atravessar a rua Wanir José Silveira, na esquina com a avenida Antônio Prado, quando foi atingida pelo carro.
Eliane teria corrido para tentar alcançar a van que faz o transporte entre Cristais Paulista e Franca, mas não percebeu a aproximação do veículo, uma Volkswagen Parati.
O motorista do carro parou para prestar socorro e acionou a ambulância da cidade.
Moradores que presenciaram o acidente ajudaram nos primeiros socorros até a chegada da equipe médica. Eliane chegou a ser levada para a unidade de saúde da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.
O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Franca.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.