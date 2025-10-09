Mulher corre para pegar van, é atropelada e morre na região

Uma mulher de 58 anos morreu no fim da manhã desta quinta-feira, 9, após ser atropelada em um cruzamento na entrada principal de Cristais Paulista, na região de Franca.

Segundo testemunhas, Eliane Aparecida Pereira tentava atravessar a rua Wanir José Silveira, na esquina com a avenida Antônio Prado, quando foi atingida pelo carro.

Eliane teria corrido para tentar alcançar a van que faz o transporte entre Cristais Paulista e Franca, mas não percebeu a aproximação do veículo, uma Volkswagen Parati.