FOCO apresenta Smart City Franca em feira líder de inovação

Franca marcou presença de forma destacada no Cidade CSC, o maior encontro de cidades inteligentes da América Latina, realizado entre os dias 23 e 25 de setembro, no Expo Center Norte, em São Paulo.

O evento reuniu representantes de governos municipais, estaduais e federais, além de empresários, investidores e startups, para discutir soluções tecnológicas aplicadas à gestão pública, mobilidade e desenvolvimento urbano. A expectativa dos organizadores é que os contatos firmados durante os três dias movimentem cerca de R$ 1,2 bilhão em investimentos em projetos inovadores em todo o país.

O prefeito Alexandre Ferreira participou do evento acompanhado por um time de peso do primeiro escalão da prefeitura. Estiveram em São Paulo, além do prefeito, o secretário de infraestrutura, Luiz Henrique Spirlandelli; a diretora de Licenciamento e Parcelamento do Solo Urbano, Dayane de Castro; a secretária de Inovação e Desenvolvimento, Lucimara de Oliveira Correia do Prado; Mateus George e Marina Latuf, também da mesma secretaria; e o secretário de Administração e Recursos Humanos, Petersson Faciroli.

Franca é destaque em prêmios e painéis

Os representantes da prefeitura participaram de painéis e debates voltados à modernização da gestão pública e à adoção de tecnologias para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e levaram Franca ao reconhecimento nacional, conquistando dois importantes selos do CSC: o Selo de Cidades Inteligentes, categoria de Boas Práticas em Cidades Inteligentes, e o Selo de Ecossistemas de Inovação na categoria Boas Práticas de Governança de Ecossistemas Municipais de Inovação.

Entre os francanos participantes, estiveram Miguel Retuci Jr. e Ana Laura Retuci, diretores da Foco Gestão & Planejamento Imobiliário, responsáveis pelo projeto pioneiro em Franca, a Smart City Franca - um bairro planejado que tem como objetivo estruturar um megacomplexo que une moradia, tecnologia, logística, comércio e serviços em um projeto inovador. Trata-se de uma nova concepção urbana que promete redesenhar o mapa da cidade, agregando inteligência, sustentabilidade e conectividade à expansão territorial.

“Orgulho de Franca”

Para Miguel Retuci Jr., a participação de Franca no evento teve um simbolismo especial. Ele afirmou que se sentiu “orgulhoso de ver uma cidade do nosso porte sendo reconhecida nacionalmente em um ambiente de inovação”, destacando que os selos conquistados por Franca “são de arrepiar” e representam um reconhecimento coletivo do trabalho que vem sendo realizado.

Miguel ressaltou ainda que foi emocionante perceber como diferentes atores, de bancos a especialistas jurídicos, citaram Franca como exemplo de prosperidade e inovação em debates espontâneos durante o evento.

O prefeito Alexandre Ferreira valorizou o papel fundamental da iniciativa privada na construção de cidades mais inteligentes. Ele lembrou que Franca vem adotando políticas públicas para atrair investimentos e facilitar a implantação de novos empreendimentos tecnológicos. “É o empresário que gera emprego, renda e tributos, permitindo que a administração invista na cidade e melhore a vida das pessoas. Por isso é tão importante que vocês estejam aqui, entendendo os caminhos da tecnologia e participando desse movimento”, afirmou, dirigindo-se à família Retuci.

Alexandre também mencionou que Franca está implementando instrumentos como a Lei de Sandbox, a Liberdade Econômica e novos hubs de negócios tecnológicos, além de uma incubadora dentro do Centro Universitário Uni-Facef, com o objetivo de criar um ambiente fértil para startups e empresas inovadoras.

A sintonia entre o poder público e a iniciativa privada foi comemorada também por Ana Laura Retuci, que afirmou ter ficado feliz ao ver a presença da equipe da prefeitura de Franca nos debates e a representatividade da cidade no evento. “É gratificante perceber que estamos alinhados com a visão de desenvolvimento, crescimento e tecnologia que Franca busca e tanto precisa. O objetivo é construir cidades para as pessoas, com foco na qualidade de vida e em soluções que facilitem o dia a dia, o futuro das cidades já começou”, explicou.

Segundo ela, o projeto Smart City Franca pretende atuar de forma complementar às iniciativas municipais, trazendo inovação urbanística e tecnológica para um novo bairro da cidade. “É uma parceria em que muitas vezes o mais importante não é apenas o investimento financeiro, mas o desenvolvimento conjunto. Estamos honrados em fazer parte desse movimento”, completou Miguel Retuci Jr.

Alexandre Ferreira reforçou que a Prefeitura tem canais abertos para apoiar novos empreendimentos inovadores e convidou outros empresários a seguirem o exemplo da FOCO de estarem antenados com a evolução e inovação das cidades. “Procurem a Secretaria de Desenvolvimento. Lá, nós ajudamos desde a criação de grandes hubs e coworkings até a estruturação de empresas que querem testar seus negócios digitais e prosperar. A cidade está preparada para receber quem deseja investir em tecnologia”, afirmou.

O Cidade CSC vem se consolidando como o principal palco de discussões sobre inovação urbana no país. Nesta edição, além de apresentar tendências de gestão baseada em dados e fortalecimento de parcerias público-privadas, o evento ampliou sua programação, incluindo pautas de mobilidade urbana, mobilidade aérea e soluções govtech.

A idealizadora da plataforma Connected Smart Cities, Paula Faria, destacou que o objetivo é ser um ponto de partida para que oportunidades se transformem em projetos reais que impactem positivamente as cidades brasileiras.