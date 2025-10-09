Decisão no Pedrocão une basquete, solidariedade e Outubro Rosa

O Sesi Franca Basquete transforma os jogos decisivos do Campeonato Paulista em uma grande plataforma de ações sociais. Nesta quinta, 9, e sexta-feira, 10, o time enfrenta o Mogi das Cruzes no ginásio "Pedrocão", e a torcida é convidada a participar de uma campanha de arrecadação de alimentos e de uma iniciativa de conscientização do Outubro Rosa.

Na partida desta quinta-feira, os primeiros 500 torcedores que chegarem ao ginásio vestindo uma peça de roupa rosa visível ganharão um squeeze exclusivo da Unimed Franca, em uma ação de apoio à prevenção do câncer de mama. Já a campanha de solidariedade acontecerá nos dois dias: a partir das 18h, o clube receberá doações de alimentos não perecíveis nos portões 1, 2 e 3 do ginásio, que serão destinados a entidades assistenciais da cidade, através do projeto Formiga Amiga.

Dentro de quadra, o clima é de final. O segundo jogo da série acontece nesta quinta, às 19h, e o terceiro na sexta, no mesmo horário. Com a expectativa de casa cheia, a partida de sexta-feira pode consagrar o Sesi Franca com o bicampeonato estadual e seu 16º título paulista.