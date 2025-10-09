Decisão no Pedrocão une basquete, solidariedade e Outubro Rosa

O Sesi Franca Basquete transforma os jogos decisivos do Campeonato Paulista em uma grande plataforma de ações sociais. Nesta quinta, 9, e sexta-feira, 10, o time enfrenta o Mogi das Cruzes no ginásio "Pedrocão", e a torcida é convidada a participar de uma campanha de arrecadação de alimentos e de uma iniciativa de conscientização do Outubro Rosa.
Na partida desta quinta-feira, os primeiros 500 torcedores que chegarem ao ginásio vestindo uma peça de roupa rosa visível ganharão um squeeze exclusivo da Unimed Franca, em uma ação de apoio à prevenção do câncer de mama. Já a campanha de solidariedade acontecerá nos dois dias: a partir das 18h, o clube receberá doações de alimentos não perecíveis nos portões 1, 2 e 3 do ginásio, que serão destinados a entidades assistenciais da cidade, através do projeto Formiga Amiga.
Dentro de quadra, o clima é de final. O segundo jogo da série acontece nesta quinta, às 19h, e o terceiro na sexta, no mesmo horário. Com a expectativa de casa cheia, a partida de sexta-feira pode consagrar o Sesi Franca com o bicampeonato estadual e seu 16º título paulista.
Os ingressos continuam à venda nas lojas MG Sports, no site da Q2 Ingressos e na bilheteria do ginásio a partir das 17h. Para quem não puder comparecer, os jogos terão transmissão ao vivo pela TV Sesi Franca no YouTube.
Sobre o projeto Formiga Amiga
Há nove anos, o segurança Renato Formiga, de 41 anos, dedica seu tempo livre a um trabalho que vai além da simples doação: ele busca entender a necessidade de cada família para oferecer uma ajuda direcionada e digna. À frente do “Projeto Formiga Amiga”, ele já distribuiu mais de 7 mil cestas de alimentos, além de móveis, fraldas e medicamentos para famílias carentes de Franca.
O grande diferencial do projeto, segundo Renato, é a visita que antecede qualquer doação. “É importante fazer a visita antes pra gente saber a necessidade de cada família. Não é só montar uma cesta aqui, chegar lá e doar. Não é assim não”, explica.
Com base nesse levantamento, a ajuda é personalizada. “Monto a cesta de acordo com a necessidade delas. Se tem mais criança, a gente põe mais leite, bolacha, as coisinhas. Se não tem, a gente monta a cesta padrão”, detalha Renato.
O apoio do “Formiga Amiga” se estende para além da alimentação. Durante as visitas, Renato identifica outras carências e corre atrás de doações para conseguir o que for preciso. “Talvez uma criança precisa de um remédio, talvez está precisando de um chuveiro, um sofá. E assim a gente vai correndo atrás, pedindo aqui, pedindo ali”, conta o idealizador do projeto, que também já doou móveis e fraldas geriátricas.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.