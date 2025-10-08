Colisão mortal em Franca: moto bate em poste e motociclista morre

Wellington Luis das Dores, de 43 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira, 8, após um grave acidente de trânsito no Jardim Palma, zona leste de Franca.

Ele estava em uma motocicleta Yamaha Factor 125 preta, e descia a avenida Leila Scarabucci Guimarães quando perdeu o controle da direção e bateu violentamente contra um poste. O impacto foi tão forte que o veículo ficou completamente destruído.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, mas, Wellington não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A Polícia Militar isolou a área até a chegada da perícia técnica.