MORTE NO TRÂNSITO

Colisão mortal em Franca: moto bate em poste e motociclista morre

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
WhatsApp/GCN
Wellington Luis das Dores, de 43 anos morreu após acidente de motocicleta no Jardim Palma em Franca
Wellington Luis das Dores, de 43 anos morreu após acidente de motocicleta no Jardim Palma em Franca

Wellington Luis das Dores, de 43 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira, 8, após um grave acidente de trânsito no Jardim Palma, zona leste de Franca.

Ele estava em uma motocicleta Yamaha Factor 125 preta, e descia a avenida Leila Scarabucci Guimarães quando perdeu o controle da direção e bateu violentamente contra um poste. O impacto foi tão forte que o veículo ficou completamente destruído.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, mas, Wellington não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A Polícia Militar isolou a área até a chegada da perícia técnica.

O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Franca. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

