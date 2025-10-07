Eliane Querino: Franca precisa de quem lute por suas causas

“Desde que eu me entendo por gente, desde que eu voto, não foi fácil”, resume Eliane Querino, líder do núcleo de Franca do Grupo Mulheres do Brasil. Ela lembra que vota desde 1982 e, nesse tempo todo, a cidade raramente teve representantes na Câmara dos Deputados, em Brasília (DF). “Quando tem um suplente, é tudo muito esporádico. Não há uma tradição de termos um representante local.”

Eliane é uma das vozes que se somam à campanha Franca Tem Voz (#VoteFranca), movimento apartidário que busca conscientizar a população sobre a importância de eleger candidatos com base eleitoral na cidade e na região.

De caráter suprapartidário, a campanha é idealizada por Acif, Cocapec, Unimed, GCN e Rádio Difusora, com o apoio de CDL, Ciesp, OAB, Sebrae, Uni-Facef, Franca Basquete, Magazine Luiza e outras entidades e empresas. O objetivo é mobilizar a população para que Franca amplie sua representação na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) e conquiste representação na Câmara dos Deputados.