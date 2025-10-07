Polícia Federal inaugura posto em Franca no próximo dia 17

A Polícia Federal inaugurará, no próximo dia 17, um PAC (Posto de Atendimento ao Cidadão) em Franca. A nova unidade ampliará o acesso da população da cidade e região ao serviço de emissão e retirada de passaportes.

Instalado no shopping do Residencial Amazonas, o espaço terá capacidade para atender até 80 pessoas agendadas por dia e realizar outras 80 retiradas de passaportes.

Com a nova unidade, moradores de Franca e municípios vizinhos terão uma alternativa mais próxima para os serviços da Polícia Federal.