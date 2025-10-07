07 de outubro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
PASSAPORTE

Polícia Federal inaugura posto em Franca no próximo dia 17

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Posto de Atendimento ao Cidadão da Polícia Federal, no Franca Shopping
Posto de Atendimento ao Cidadão da Polícia Federal, no Franca Shopping

A Polícia Federal inaugurará, no próximo dia 17, um PAC (Posto de Atendimento ao Cidadão) em Franca. A nova unidade ampliará o acesso da população da cidade e região ao serviço de emissão e retirada de passaportes.

Instalado no shopping do Residencial Amazonas, o espaço terá capacidade para atender até 80 pessoas agendadas por dia e realizar outras 80 retiradas de passaportes.

Com a nova unidade, moradores de Franca e municípios vizinhos terão uma alternativa mais próxima para os serviços da Polícia Federal.

A partir da inauguração, os atendimentos serão realizados exclusivamente mediante agendamento prévio pelo site oficial da PF.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários