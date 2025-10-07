Gatos de rua preocupam moradores do bairro Cidade Nova

Moradores do bairro Cidade Nova, em Franca, estão preocupados com os gatos que vivem na região, principalmente no entorno da Fundação Allan Kardec. Eles relatam que diversos felinos vivem na região, alguns em aparente estado de doença e sem castração.
Um desses moradores, que preferiu não se identificar, contou que costuma levar ração para os animais e que, ao alimentar os gatos na noite de segunda-feira, 6, observou vários filhotes e um gato com sintomas compatíveis com FIV (imunodeficiência felina) - doença viral que afeta o sistema imunológico dos felinos.
Segundo ele, há animais não castrados circulando pelo pátio e nas proximidades do hospital, o que pode contribuir para o aumento da população de gatos de rua na região.
Em nota oficial, a Fundação Allan Kardec informou que os gatos observados nas dependências da instituição são animais de rua, que também circulam por casas e imóveis vizinhos. “Periodicamente, é realizado um trabalho de captura e realocação responsável desses animais. A Fundação está aberta a parcerias com ONGs e entidades especializadas em manejo ético e cuidados com esses animais”, diz o comunicado.
O hospital ainda destacou que muitos dos gatos são alimentados por moradores da vizinhança, mesmo com os apelos da instituição para que a prática seja evitada, já que a oferta de alimentos pode incentivar a permanência dos animais no local.
A Fundação reafirmou seu compromisso com a comunidade e com a promoção da saúde pública, destacando que segue aberta a colaborar com órgãos e entidades de proteção animal.
