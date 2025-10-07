Gatos de rua preocupam moradores do bairro Cidade Nova

Moradores do bairro Cidade Nova, em Franca, estão preocupados com os gatos que vivem na região, principalmente no entorno da Fundação Allan Kardec. Eles relatam que diversos felinos vivem na região, alguns em aparente estado de doença e sem castração.

Um desses moradores, que preferiu não se identificar, contou que costuma levar ração para os animais e que, ao alimentar os gatos na noite de segunda-feira, 6, observou vários filhotes e um gato com sintomas compatíveis com FIV (imunodeficiência felina) - doença viral que afeta o sistema imunológico dos felinos.

Segundo ele, há animais não castrados circulando pelo pátio e nas proximidades do hospital, o que pode contribuir para o aumento da população de gatos de rua na região.