Ribeirão Corrente abre concurso público; salário de até R$ 12 mil

A Prefeitura de Ribeirão Corrente anunciou a abertura do Concurso Público nº 001/2025 para o preenchimento de vagas em diferentes áreas e níveis de escolaridade. O edital prevê oportunidades para candidatos com ensino fundamental, médio, técnico e superior.

Entre os cargos disponíveis estão fonoaudiólogo, médico ESF, médico pediatra, médico veterinário, monitor esportivo, procurador jurídico, terapeuta ocupacional, técnico de enfermagem, fiscal de tributos, agente de vigilância da saúde, auxiliar de secretaria, recepcionista da saúde e ajudante geral.

Os salários variam de R$ 1.694,34 a R$ 12.652,82, além de cartão alimentação de R$ 700. A carga horária vai de 20 a 40 horas semanais, conforme o cargo.

As vagas