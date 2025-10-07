Maria Gabriela: jovem diz que está bem, mas mistério continua

Em uma das mensagens, a adolescente teria dito "pras pessoas cuidarem da vida". A mãe, Samara Cristina da Silva, no entanto, desconfia da autoria. "Pra te falar a verdade, não sei nem se ela que está respondendo", disse.

O caso da adolescente Maria Gabriela, de 16 anos, desaparecida desde a última quinta-feira, 2, no bairro City Petrópolis, em Franca , teve uma reviravolta. A jovem começou a responder a mensagens de amigos e da própria mãe, afirmando que "estava bem". Apesar do contato, a mãe continua aflita. Ela diz não ter certeza de que as respostas são realmente da filha. Mas a reportagem teve acesso a um boletim de ocorrência de Encontro de Pessoa, registrado na noite dessa segunda-feira, 6.

Novas informações surgiram a partir das câmeras de segurança do Supermercado Zezão. As imagens mostram Maria Gabriela entrando no estabelecimento, comprando alguns produtos e saindo sozinha. Contudo, uma câmera externa registrou um carro posicionado de forma a não ser identificado, levantando a suspeita de que ela possa ter saído com alguém.

Segundo a mãe, a adolescente estaria tentando localizar o pai biológico, com quem nunca teria tido contato, com a intenção de morar com ele.

A mãe também relatou que o desaparecimento ocorreu após ela ter tirado o celular da filha, por ela estar faltando às aulas. No dia em que sumiu, Maria Gabriela teria perguntado à mãe, que estava viajando a trabalho, quanto dinheiro havia no cartão para que ela pudesse ir ao mercado. Após a confirmação, ela foi às compras e não voltou mais.