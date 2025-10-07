WhatsApp agiliza atualização da fila de cirurgias em Franca

A Prefeitura de Franca iniciou, nesta segunda-feira (6), uma ação estratégica para atualizar a fila de espera por cirurgias eletivas no município. A iniciativa utiliza o WhatsApp como principal canal de comunicação, tornando o processo mais ágil e eficiente, além de ampliar a transparência e a segurança para os pacientes.

Ao longo dos próximos meses, equipes da Secretaria de Saúde entrarão em contato com todos os pacientes cadastrados para confirmar o interesse em realizar os procedimentos.

A mensagem oficial informa que que a pessoa está na fila de cirurgias eletivas e pedirá que dê uma resposta direta: “tenho interesse”, “não tenho interesse” ou “não sou esta pessoa”.

O prazo para o retorno é de 24 horas após o recebimento da mensagem, e caso não haja resposta após duas tentativas, o nome será automaticamente retirado da lista, sendo considerado como desistência.

Atualização cadastral evita perda de vaga

Para que ninguém fique de fora, é essencial que os pacientes mantenham seus dados atualizados junto à rede municipal de saúde. Quem mudou de número de telefone ou não utiliza WhatsApp deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima para atualizar o cadastro e garantir que a equipe de regulação consiga estabelecer contato de forma rápida e correta.

Essa medida é particularmente importante neste momento em que Franca se prepara para ampliar significativamente o número de cirurgias eletivas. Com a chegada de novas estruturas e o fortalecimento da rede hospitalar, a administração municipal está organizando a fila para que os procedimentos sejam realizados com mais agilidade, beneficiando pacientes de diferentes especialidades — entre elas ortopedia, ginecologia, oftalmologia e cirurgia geral.

Atenção redobrada contra golpes

A população deve ficar atenta para não cair em golpes. A mensagem enviada pela Secretaria de Saúde não solicita o envio de documentos, fotos ou informações pessoais, limitando-se à confirmação de interesse. Qualquer solicitação adicional deve ser desconsiderada e comunicada à unidade de saúde de referência.

Tecnologia a favor da saúde pública

A adoção do WhatsApp como ferramenta de busca ativa representa um avanço importante na gestão de filas da rede pública. O canal facilita a comunicação direta, reduz o tempo de resposta e contribui para o uso mais eficiente dos recursos disponíveis, garantindo que as vagas sejam preenchidas por pacientes que realmente aguardam a cirurgia.

Também é importante dizer que ninguém precisa ir pessoalmente até a Secretaria de Saúde. Todas as atualizações sobre a fila de cirurgias eletivas serão feitas por WhatsApp, exatamente para facilitar. O processo também não é instantâneo e deve se estender pelos próximos cinco meses. Se não houve contato imediato, não se preocupe. Todos os dias serão encaminhadas novas mensagens até que todos tenham sido contatados.

Com essa ação coordenada, Franca dá mais um passo para tornar os serviços de saúde mais acessíveis, seguros e organizados, fortalecendo a rede de atenção e preparando o sistema para atender um número maior de pessoas nos próximos meses.

Dicas práticas para não perder a vaga

• Responda à mensagem oficial em até 24 horas, com “sim” ou “não”.

• Desconfie de pedidos de dados pessoais — a Prefeitura não solicita documentos ou fotos por WhatsApp.

• Mantenha seu cadastro atualizado na UBS mais próxima, especialmente se mudou de número de telefone.

• Salve o número oficial da Secretaria de Saúde: (16) 3711-9400, para facilitar a identificação da mensagem.

• Em caso de dúvidas, entre em contato diretamente com a Secretaria de Saúde ou procure sua unidade de referência para confirmar qualquer informação.