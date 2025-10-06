ACIF promove encontro do setor gastronômico de Franca, no dia 20

A ACIF (Associação do Comércio e Indústria de Franca) promoverá, às 9h do dia 20 de outubro, um encontro gratuito voltado a bares, restaurantes, cafeterias e demais empresas do ramo gastronômico. O objetivo é apresentar e anunciar novas vagas para o Sabores da Franca: grupo de desenvolvimento empresarial da entidade que une estabelecimentos do segmento para promover qualificações específicas, networking, eventos e ações que fortalecem a categoria.

Além da apresentação do núcleo, o evento contará com palestra sobre contratação de mão de obra qualificada, ministrada pelo especialista em gestão de pessoas Juscelino Neves. O bate-papo abordará o panorama atual do mercado de trabalho, os desafios de se encontrar profissionais preparados e as competências técnicas e comportamentais mais valorizadas.

“Essa é uma excelente oportunidade de conexão entre empreendedores que vivem os mesmos desafios e buscam crescer juntos. Nosso objetivo é reunir empresas para que compartilhem experiências, participem de qualificações e promovam ações que impulsionem o setor”, afirma a coordenadora do Programa Empreender ACIF, Karla Roncari.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 19 de outubro pelo link https://bit.ly/48KUBGX.

Serviço

Encontro de apresentação “Sabores da Franca”

Data: 20 de outubro – segunda-feira.

Horário: 9h.

Local: Centro de Educação Empresarial ACIF – Rua Major Claudiano, 1907 – Centro.

Quem pode participar: empresários do segmento gastronômico de Franca.

Inscrições: gratuitas pelo link https://bit.ly/48KUBGX