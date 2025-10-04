Com pênaltis e goleada, Copa Difusora define campeões de 2025

A Copa Difusora de futebol de base conheceu seus campeões em uma manhã de sábado, 4, repleta de emoções, no estádio "Lanchão", em Franca, que foram de uma goleada a três finais decididas na tensão dos pênaltis. As partidas definiram os vencedores das categorias Sub-7, Sub-9, Sub-11, Sub-13 e Sub-15.
Confira um resumo de cada decisão:
Sub-7: O GC Showbol foi o grande campeão com uma performance dominante, aplicando uma goleada de 6 a 0 sobre a Academia do Galo.
Sub-9: Em uma final de defesas fortes, Internacional e Dente de Leite empataram em 0 a 0 no tempo normal. Nos pênaltis, o Internacional levou a melhor por 4 a 2 e ficou com o título.
Sub-11: Mais uma final decidida nas penalidades. Após sair atrás no placar, o Paulista buscou o empate em 1 a 1 contra o Internacional e, nas cobranças, venceu por 3 a 1 para garantir a taça.
Sub-13: A final mais dramática do dia. Em um confronto de líderes de grupo, Boca Juniors e Dente de Leite empataram em 1 a 1. A disputa de pênaltis foi longa e épica, com o Boca Juniors sagrando-se campeão ao vencer por 8 a 7.
Sub-15: Na última final do dia, a Academia do Galo quebrou a sequência de pênaltis e venceu o Internacional por 2 a 0 no tempo normal, conquistando o título da categoria.
